Nhịn ăn trong kỳ kinh nguyệt sẽ giảm cân nhanh hơn: Sự thật khiến nhiều phụ nữ bất ngờ

Không ít phụ nữ truyền tai nhau rằng: "Trong kỳ kinh, chỉ cần ăn ít hoặc nhịn ăn thì sẽ giảm cân rất nhanh". Thậm chí có người còn cố tình cắt bữa, chịu đói với hy vọng tranh thủ vài ngày "nhạy cảm" của cơ thể để ép cân. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là một hiểu lầm phổ biến và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Vì sao nhiều người thấy cân nặng giảm sau kỳ kinh?

Thực tế, một số phụ nữ nhận thấy cân nặng giảm nhẹ sau khi kỳ kinh kết thúc. Điều này khiến không ít người tin rằng nhịn ăn trong những ngày "đèn đỏ" là cách giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, sự thay đổi này không phản ánh việc giảm mỡ thật sự.

Trong giai đoạn trước và trong kỳ kinh, cơ thể chịu ảnh hưởng mạnh của hormone, dễ tích nước và gây cảm giác nặng nề, phù nhẹ. Khi kỳ kinh qua đi, lượng nước dư thừa được đào thải, khiến cân nặng giảm xuống vài lạng. Đây chủ yếu là mất nước tạm thời, không phải giảm mô mỡ.

Bên cạnh đó, nhiều người trong kỳ kinh thường chán ăn, buồn nôn hoặc ăn ít hơn bình thường. Việc tiêu thụ ít năng lượng trong vài ngày có thể khiến cân nặng giảm nhẹ, nhưng khi quay lại chế độ ăn bình thường, cân nặng rất dễ tăng trở lại, thậm chí tăng nhanh hơn do cơ thể có xu hướng "bù đắp".

Nhịn ăn trong kỳ kinh không giúp giảm mỡ, mà còn gây hại

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, nhịn ăn trong kỳ kinh không phải là chiến lược giảm cân khoa học. Ngược lại, hành vi này có thể gây ra nhiều hệ lụy cho cơ thể, nhất là khi phụ nữ đang trong giai đoạn mất máu và cần năng lượng để phục hồi.

Việc ăn quá ít hoặc bỏ bữa trong kỳ kinh có thể làm tăng nguy cơ thiếu sắt và protein, dẫn đến mệt mỏi, choáng váng, giảm khả năng tập trung, thậm chí làm nặng thêm tình trạng thiếu máu. Cơ thể khi thiếu năng lượng cũng dễ suy giảm miễn dịch, khiến người phụ nữ dễ ốm hơn.

Không chỉ vậy, việc nhịn ăn kéo dài trong giai đoạn nhạy cảm này còn có thể ảnh hưởng đến sự ổn định nội tiết và quá trình trao đổi chất. Khi cơ thể rơi vào trạng thái "đói", tốc độ chuyển hóa có xu hướng giảm, khiến việc đốt mỡ về lâu dài trở nên kém hiệu quả hơn.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, kỳ kinh không phải là thời điểm để ép cân bằng cách nhịn ăn. Điều quan trọng hơn là duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý, giúp cơ thể vượt qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng và an toàn.

Việc nhịn ăn trong kỳ kinh để giảm cân nhanh hơn không có cơ sở khoa học. Cân nặng giảm nhẹ trong giai đoạn này chủ yếu là do thay đổi nước và hormone, không phản ánh việc giảm mỡ thực sự. Ngược lại, nhịn ăn còn có thể gây thiếu dinh dưỡng, rối loạn nội tiết và làm giảm hiệu quả giảm cân về lâu dài.

Để giảm cân đúng cách, bạn phải biết

Đầu tiên, sự kết hợp giữa tập thể dục và chế độ ăn uống có thể loại bỏ trọng lượng dư thừa. Ăn kiêng (không ăn) không được ủng hộ ở đây, nhưng kiểm soát lượng carbohydrate và chất béo trong thực phẩm.

Thứ hai, không phải tất cả các phương pháp tập thể dục đều phù hợp để giảm cân. Chạy nước rút và cử tạ chủ yếu được thúc đẩy bởi quá trình chuyển hóa kỵ khí, và glucose được chuyển hóa thành axit lactic và tích tụ, gây đau nhức cơ. Sự lựa chọn chính xác là tập thể dục nhịp điệu, chẳng hạn như đi bộ nhanh, bơi lội, chạy bộ và các bài tập liên tục, cường độ vừa phải khác, sau khi nhịp tim đạt 70% ~ 85% nhịp tim tối đa ước tính (220 trừ tuổi) trong hơn 20 phút, bài tập như vậy có thể đảm bảo đốt cháy chất béo hiệu quả nhất.

Thứ ba, giảm cân phải kiên trì. Béo phì là do sự kết hợp giữa di truyền và thói quen lối sống, kiểm soát lượng calo nạp vào đúng cách, tập thể dục 60 ~ 90 phút mỗi ngày và kiên trì.

Thứ tư, cần lên kế hoạch giảm cân ở một mức độ nhất định, giảm cân quá nhanh cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thông thường tỷ lệ giảm cân được khuyến nghị là 2-3kg mỗi tháng và đừng vội vàng.

Muốn kiểm soát cân nặng bền vững, phụ nữ cần một chiến lược tổng thể gồm ăn uống cân đối và vận động hợp lý trong suốt chu kỳ, thay vì trông chờ vào vài ngày "ăn ít cho nhẹ cân" trong kỳ kinh.