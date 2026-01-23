Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phát cảnh báo về 1 căn bệnh nguy hiểm, nhà nào cũng có nguy cơ mầm mống trú ngụ

Vừa qua, Khoa Bệnh lây đường máu, Bệnh viện TWQĐ 108 đã tiếp nhận nam bệnh nhân Q.A 16 tuổi, được chẩn đoán sốt do chuột cắn (Rat-bite fever - RBF). Đây là một bệnh nhiễm trùng toàn thân hiếm gặp, lây truyền từ động vật sang người. Nếu không điều trị kịp thời có thể gây biến chứng nặng như viêm nội tâm mạc, viêm màng não hoặc dẫn đến tử vong.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao 39-40°C, sốt nóng, có lúc gai rét, không rét run, mệt mỏi nhiều, xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm khuẩn với bạch cầu tăng cao, CRP cao, có vùng sưng nóng, đỏ ở cổ tay. Khai thác bệnh sử, khoảng 4 tuần trước khi vào viện, bệnh nhân bị chuột cắn ở cổ tay phải. Vết cắn nhỏ, không chảy máu nhiều nên không được xử trí y tế, chỉ rửa sơ qua tại nhà. Sau khoảng 1 tuần, vùng cổ tay bắt đầu xuất hiện sưng, nóng, đỏ nhẹ, nhưng không đau nhiều nên gia đình tiếp tục chủ quan.

Bệnh nhân mắc bệnh Sodoku do bị chuột cắn tại Khoa Bệnh lây đường máu.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh Sodoku (một trong những thể bệnh nhiễm trùng gây sốt do chuột cắn). Bệnh nhân được điều trị đặc hiệu với kháng sinh cephalosporin kết hợp với Doxycycline. Diễn biến điều trị thuận lợi, bệnh nhân cắt sốt sau 2 ngày điều trị và ra viện sau 7 ngày trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh, vết chuột cắn đã hết sưng nề.

TS Trịnh Văn Sơn (Chủ nhiệm khoa Bệnh lây đường máu, Bệnh viện TWQĐ 108) khuyến cáo, sốt do chuột cắn không phải lúc nào cũng biểu hiện rầm rộ tại chỗ, nếu chủ quan có thể dẫn đến chẩn đoán muộn, tăng nguy cơ biến chứng nặng như suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, viêm nội tâm mạc, viêm màng não với tỉ lệ tử vong khoảng 13%. Tuy nhiên, nếu được thăm khám và điều trị kịp thời thì bệnh đáp ứng rất tốt với kháng sinh như Penicillin hoặc Doxycycline.

Khi bị chuột cắn, người dân có thể xử trí như sau:

Vết chuột cắn tại cổ tay của người bệnh nhiễm Sodoku.

- Rửa kỹ vết cắn bằng xà phòng dưới vòi nước sạch chảy liên tục ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng dung dịch sát trùng.

- Không tự ý nặn, chích, đắp lá hay thuốc dân gian.

- Che phủ vết thương bằng gạc sạch, khô.

- Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám.

Để phòng ngừa chuột cắn, người dân cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, cất thực phẩm vào hộp kín và bịt kín các lỗ hổng bằng lưới thép để ngăn chúng vào nhà. Không ăn uống trên giường và nên ngủ trong màn (mùng) chèn kỹ mép để tạo lớp ngăn cách an toàn với chuột.