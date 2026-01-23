Du lịch y tế bùng nổ, thanh toán không biên giới đang "đỡ gánh" cho người bệnh ra sao?

Chuyến đi Thái Lan lần này ban đầu chỉ đơn giản là sang thăm con gái và cháu ngoại đang sinh sống tại Bangkok. Nhưng chính trong những ngày ở đây, chị mới thực sự cảm nhận rõ lợi ích của thanh toán không tiền mặt xuyên biên giới, thứ tưởng chừng rất “công nghệ”, nhưng lại vô cùng thực tế.

“Trước đây, cứ mỗi lần ra nước ngoài là tôi lo nhất chuyện tiền nong. Mang nhiều tiền mặt thì sợ rủi ro, mang ít lại sợ không đủ dùng, đổi tiền thì lắt nhắt và dễ nhầm tỷ giá”, chị Hạnh kể. Nhưng lần này, mọi thứ diễn ra khác hẳn.

Trong thời gian ở Thái Lan, chị Hạnh được con gái đưa đi khám sức khỏe tổng quát tại một bệnh viện quốc tế. Quy trình khám nhanh, dịch vụ chu đáo, và điều khiến chị bất ngờ nhất là… không cần đổi tiền mặt.

Từ khâu đăng ký, thanh toán phí khám, đến mua thuốc tại hiệu thuốc trong bệnh viện, chị chỉ cần quẹt thẻ quốc tế và xác nhận bằng mã bảo mật. Mọi giao dịch hiển thị rõ ràng bằng cả tiền baht Thái và quy đổi sang tiền Việt, giúp chị dễ kiểm soát chi tiêu mà không phải nhẩm tính hay lo bị “hớ”.

“Cảm giác rất yên tâm. Không cần cầm theo một xấp tiền trong túi, cũng không phải lo lắng nếu chẳng may làm rơi”, chị chia sẻ.

Không chỉ ở bệnh viện, việc thanh toán không tiền mặt còn theo chị suốt hành trình. Đi siêu thị mua sữa cho cháu, ghé quán cà phê gần nhà con gái, hay gọi xe công nghệ trong thành phố, hầu hết đều chấp nhận thẻ quốc tế hoặc ứng dụng thanh toán hỗ trợ giao dịch xuyên biên giới.

Theo các chuyên gia tài chính, đây chính là ưu điểm lớn nhất của thanh toán không tiền mặt khi ra nước ngoài. Người dùng không cần mang nhiều tiền mặt, giảm rủi ro mất cắp hay thất lạc. Mọi giao dịch đều được ghi nhận ngay trên ứng dụng ngân hàng, giúp theo dõi chi tiêu theo thời gian thực.

Với những người trung niên như chị Hạnh, sự minh bạch này đặc biệt quan trọng. “Tôi không rành công nghệ lắm, nhưng chỉ cần mở điện thoại là thấy rõ mình đã chi bao nhiêu, ở đâu, lúc nào. Điều đó giúp tôi chủ động hơn, không bị tâm lý lo lắng”, chị nói.

Ngoài ra, thanh toán không tiền mặt xuyên biên giới còn giúp tiết kiệm thời gian. Không cần xếp hàng đổi tiền, không mất công chuẩn bị tiền lẻ, không phải hỏi han xem cửa hàng có nhận tiền mặt hay không. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn, đúng với nhịp sống hiện đại.

Câu chuyện của chị Hạnh không phải là cá biệt. Ngày càng nhiều người Việt ra nước ngoài học tập, làm việc, du lịch hay thăm thân, và thanh toán không tiền mặt xuyên biên giới đang trở thành một phần không thể thiếu trong hành trang.

Từ thẻ quốc tế đến các ứng dụng thanh toán hỗ trợ đa tiền tệ, công nghệ tài chính đang giúp việc chi tiêu ở nước ngoài trở nên an toàn, thuận tiện và minh bạch hơn. Không chỉ dành cho giới trẻ, xu hướng này đang dần chinh phục cả những người ở độ tuổi trung niên - những người từng quen với tiền mặt, nhưng nay sẵn sàng thay đổi vì sự tiện lợi và an tâm.

Với chị Hạnh, chuyến đi Thái Lan lần này không chỉ là dịp sum họp gia đình, mà còn là trải nghiệm cho thấy: đôi khi, một thay đổi nhỏ trong cách thanh toán lại mang đến cảm giác tự do và chủ động lớn hơn rất nhiều khi bước ra thế giới.