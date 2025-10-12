Nhiều thương hiệu dừng nhận đơn bạc tích trữ, chuyện gì đang xảy ra?

Theo thông tin từ Tập đoàn Phú Quý, doanh nghiệp đã thông báo tạm dừng tiếp nhận đơn hàng mới đối với các sản phẩm bạc miếng và bạc thỏi kể từ ngày 10-10, cho đến khi có thông báo mới.



Nhiều nhà đầu tư chuyển sang mua bạc trong thời gian qua

Đại diện Phú Quý chia sẻ hiện tại do số lượng đơn đặt hàng lớn khiến lịch hẹn trả kéo dài, Phú Quý tạm dừng nhận đặt hàng mới để tập trung nâng cao công tác sản xuất để cố gắng hoàn thành công tác giao hàng sớm với các đơn đặt hàng cũ.

Không tiết lộ cụ thể số lượng đơn đặt hàng, song đại diện Phú Quý cho biết lượng đơn nhiều khiến thương hiệu phải đưa ra quyết định trên.

"Nguồn cung của chúng tôi thì không có vấn đề gì do sử dụng nguyên liệu nhập khẩu" - đại diện Phú Quý khẳng định.

Không chỉ Phú Quý, nhiều thương hiệu bạc thỏi trong nước sau đó cũng thông báo dừng nhận đơn hàng mới từ ngày 10-10 như: Ancarat, Kim Ngân Phúc…

Thông tin này khiến nhà đầu tư "thất vọng" vì chưa thể mua được bạc ngay trong thời điểm hiện nay, trong khi giá mặt hàng này đang tăng nóng từng ngày.

Bất ngờ cú bắt tay giữa 2 "ông lớn" trên thị trường vàng bạc

Một thông tin đáng chú ý trên thị trường vàng bạc những ngày gần đây cũng khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm, đó là Bảo Tín Minh Châu - thương hiệu vàng lâu đời ở Hà Nội - vừa "bắt tay" với Phú Quý để phân phối sản phẩm bạc tích trữ.

Thời gian gần đây, thị trường bạc ngày càng sôi động khi mặt hàng liên tục tăng giá, "phá đỉnh". Trong đó, giá bạc thỏi đã lên vượt mốc 52.000 triệu đồng/kg. Ngày 11-10, giá bạc thỏi được Phú Quý niêm yết ở mức giá 52,453 triệu đồng/kg, mức kỷ lục trong lịch sử.

Theo Giabac.vn, trong 1 tuần qua, bạc tích trữ đã tăng giá khoảng 6,3%, 1 tháng tăng 23%, 3 tháng tăng 35,5%. Và một năm qua, giá bạc đã tăng tới 76,6%.

Giới phân tích trên thế giới dự báo giá bạc có thể lên tới 50 USD/ounce so nhu cầu kênh đầu tư trú ẩn an toàn và nhu cầu cho sản xuất công nghiệp gia tăng mạnh mẽ.