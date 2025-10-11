Thỏa lòng fan mong đợi, concert G-DRAGON thêm đêm diễn thứ hai, chỉ một nhóm fan được đặc quyền mua vé sớm

Sau 3 ngày mở bán pre-sale và public sale, toàn bộ vé G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã "bốc hơi" nhanh chóng. Hàng chục nghìn người hâm mộ dù đã canh giờ chuẩn bị sẵn sàng trên các nền tảng bán vé mà vẫn không thể "săn" được tấm vé ưng ý. Cơn khát vé chưa hề hạ nhiệt, thậm chí còn bùng lên mạnh mẽ hơn, minh chứng cho sức hút khổng lồ của huyền thoại Kpop G-DRAGON tại Việt Nam.

Trước nhu cầu vượt dự đoán, Ban tổ chức và nhà tài trợ danh xưng VPBank đã chính thức công bố mở thêm đêm diễn thứ hai (D2) của world tour tại Hà Nội, diễn ra ngay sau đêm đầu tiên (D1) tại 8Wonder Ocean City.

Tương tự như thời gian bán vé D1, chủ thẻ VPBank MasterCard sẽ tiếp tục được hưởng đặc quyền mua vé sớm (Pre-sale) vào ngày 12/10, từ 10:00 sáng, trên hai nền tảng CTicket.vn và VinWonders.com. Theo ghi nhận từ cơn sốt vé D1, vé VVIP - hạng vé có quyền lợi đặc biệt như soundcheck và send-off meeting (buổi gặp gỡ nghệ sĩ sau buổi biễu diễn) dự kiến sẽ tiếp tục là tâm điểm cuộc đua khốc liệt của đêm diễn thứ 2. Nhiều fan đã chia sẻ kế hoạch "thử vận may" bằng cách sử dụng hai thẻ tín dụng khác nhau để đăng ký song song trên các nền tảng bán vé, nhằm tăng khả năng thành công săn được chỗ ngồi đắt giá nhất này.

Việc mở thêm đêm diễn mới không phải điều hiếm trong các chặng world tour của G-DRAGON. Trước đó, G-DRAGON 2025 WORLD TOUR đã liên tục bổ sung thêm các đêm diễn tại các thành phố khác, hay thậm chí là lên đến 3 đêm diễn như chặng Macau (6, 7, 8/6/2025), Teipei (11, 12, 13/7/2025) hay Hong Kong (8, 9, 10/8/2025) do lượng cầu vượt xa dự kiến, và toàn bộ vé ở các thành phố này đều tiếp tục "cháy sạch" chỉ sau vài giờ mở bán.

Nếu đêm thứ hai tại Hà Nội tiếp tục "cháy vé", tổng lượng khán giả của hai đêm diễn dự kiến sẽ chạm mốc 100.000 người, qua đó giúp Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai toàn chuỗi G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] về quy mô người tham dự - vượt Osaka Kyocera Dome (Nhật Bản) với 80.000 khán giả/2 đêm, và chỉ xếp sau Tokyo Dome - nơi G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] ghi nhận hơn 100.000 người hâm mộ trong hai đêm diễn liên tiếp.

Sự kiện G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank là cột mốc lịch sử, khẳng định vị thế của Việt Nam như một thị trường âm nhạc năng động bậc nhất khu vực, đồng thời VPBank cũng ghi dấu ấn rõ nét trong hành trình đồng hành cùng những biểu tượng âm nhạc quốc tế.

