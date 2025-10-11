Người mua, bán vàng chú ý khi thanh toán tiền mặt, chuyển khoản, thẻ ngân hàng theo quy định mới

Chẳng hạn mới đây, Bảo Tín Mạnh Hải đã thông báo về việc hướng dẫn phương thức thanh toán theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó:

Đối với giao dịch Bảo Tín Mạnh Hải bán ra - khách hàng mua vào:

- Các giao dịch dưới 20/triệu đồng trong ngày của một khách hàng được sử dụng tất cả các phương thức thanh toán, bao gồm cả tiền mặt.

- Các giao dịch từ 20/triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm: Chuyển khoản qua ngân hàng; Thanh toán bằng thẻ ngân hàng (Thẻ visa, thẻ tín dụng).

Đối với giao dịch Bảo Tín Mạnh Hải mua vào - khách hàng bán ra

- Các đơn hàng có giá trị thanh toán từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày của một khách hàng bán (cá nhân, công ty): Bảo Tín Mạnh Hải 100% thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

- Các đơn hàng có giá trị thanh toán dưới 5 triệu đồng trong ngày của một khách hàng bán (cá nhân, công ty): Bảo Tín Mạnh Hải có thể áp dụng phương thức thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Được biết, theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10-10, tất cả doanh nghiệp kinh doanh vàng (bao gồm vàng miếng, vàng nhẫn và trang sức) phải thực hiện thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng đối với các giao dịch mua bán có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày với một khách hàng.

Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải công khai giá mua bán, lưu trữ thông tin khách hàng (bao gồm thông tin căn cước công dân và mã số thuế), giá trị giao dịch, đồng thời kết nối và cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.