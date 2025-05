Concert G-Dragon tại Hà Nội: "Lời" nhất là VPBank!

Tối ngày 12/5, dân mạng được phen nháo nhào trước màn thông báo "anh Long" G-Dragon sẽ chính thức biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) trong đại nhạc hội VPBank K-Star Spark vào ngày 21/6 tới đây.

Đứng đằng sau màn "chơi lớn" này là ngân hàng VPBank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng) - đơn vị tổ chức đại nhạc hội hoàng tráng này.

Lướt mạng xã hội ở thời điểm này, đáng chú ý nhất có lẽ là loạt bài đăng chia sẻ về bông hoa trắng trên nền màu xanh lá cây - cũng là lightstick của G-Dragon trên màu thương hiệu của VPBank. Bên cạnh đó, netizen cũng liên tục chia sẻ bài đăng thông báo chính thức, vừa để lan toả và chúc mừng sự kiện G-Dragon về Việt Nam, vừa có cơ hội nhận được tấm vé xem đại nhạc hội.

2 bài đăng thông báo G-Dragon về Việt Nam nhận được lượt tương tác khủng trên page chính thức của VPBank.

Trung bình mạng xã hội sáng nay: Phủ đầy màu xanh của VPBank, từ story cho đến bài đăng chia sẻ.

Điều này có thể thấy rõ ở 2 bài đăng mới nhất thông báo về việc G-Dragon đến Việt Nam trên page VPBank đã nhận được lượng tương tác cao khủng khiếp. Thương hiệu cũng rất chăm chỉ tương tác lại với fan, càng tạo được thiện cảm với cộng đồng mạng ngay lúc này.

"Ra đường em nể mỗi VPBank", "8 năm nay em chỉ tin tưởng và dùng duy nhất VPBank, hãy cho em mua được nhiều hơn 1 vé đi ạ", "Làm thêm 1 hôm ở TP.HCM đi sốp ơi", "Đặt vé ra Hà Nội chứ còn gì nữa. Nhưng nhìn dàn lineup với giá vé thế này thì săn vé kiểu gì đây"... - là những bình luận xuất hiện nhiều bên dưới bài bài đăng của VPBank chia sẻ về sự kiện G-Dragon về Việt Nam.

Từ sáng đến giờ, hàng loạt bài đăng hỏi VPBank làm cách nào để mua vé nhanh nhất liên tục xuất hiện. Quả không sai khi nói VPBank chính xác là thương hiệu "hời" nhất hôm nay với độ phủ sóng đáng nể.

Nhiều netizen đã liên tục nhắc đến VPBank, hỏi cách để có chiếc tấm vé gặp "anh Long".

Ai cũng nhận là "fan cứng của VPBank". Cuộc chiếc giành vé xem G-Dragon dự đoán là rất khốc liệt đó.

Đứng sau sự kiện được mong đợi này là Ravolution Asia – đơn vị tổ chức tiên phong trong lĩnh vực lễ hội âm nhạc quốc tế tại Việt Nam. Với kinh nghiệm gần một thập kỷ kiến tạo những sân khấu quy mô lớn và không gian trình diễn đỉnh cao, Ravolution Asia tiếp tục khẳng định vị thế là cầu nối đưa các tên tuổi nghệ sĩ hàng đầu thế giới đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Sau 13 năm kể từ lần đầu đặt chân đến Việt Nam cùng BIGBANG trong liveshow năm 2012, cuối cùng "ông hoàng Kpop" cũng có dịp hội ngộ người hâm mộ Việt.

Với loạt bản hit mang tính biểu tượng cùng BIGBANG như Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang, hay các sản phẩm solo như Crooked, Crayon, Who You?, Untitled, 2014, G-Dragon không chỉ chinh phục khán giả trong nước mà còn thiết lập vị thế vững chắc tại thị trường quốc tế. Loạt album/E.P solo như One of a Kind, COUP DE'TAT, Kwon Ji Yong,... đều lập kỷ lục doanh số, chiếm lĩnh các bảng xếp hạng Hàn Quốc và toàn cầu.