Vàng, bạc tăng giá liên tục, thời của “danh mục đa tài sản” lên ngôi

Giá bạc liên tục tăng, thiết lập mức giá mới

Giá bạc trong nước sáng nay đã tăng lên mức cao mới, tăng theo giá vàng, bạc thế giới. Theo đó, giá bạc thỏi hiệu Phú Quý ngay khi mở cửa và duy trì đến trưa ở mức 1.653 nghìn đồng/lượng (mua vào); 1.704 nghìn đồng/lượng (bán ra). 1 kg bạc thỏi 999 Phú Quý đa lên mức 45,4 triệu đồng.

Bạc thỏi Phú Quý đã lên mức 45,4 triệu đồng/kg, cao nhất từ trước đến nay.

Bạc miếng Kim Phúc Lộc SBJ giá cũng đẩy lên mức 1.648 nghìn đồng/lượng – 1.688 nghìn đồng/lượng (mua – bán).

Mức giá cao nhất trong hơn 14 năm qua khiến thị trường thực và thị trường mạng thêm nhộn nhịp. Trên chợ mạng, nhiều người đã xuống tiền mua bạc với giá web/2 và

Thời gian qua, nhiều cửa hàng bạc vàng, bạc đã không còn đủ bạc bán giao ngay, khách hàng phải đặt tiền, nhận giấy trước hoặc chỉ được mua với số lượng có hạn, dù giá bạc rất cao.

Thời của “danh mục đa tài sản” lên ngôi

Ngay cả khi vàng ghi nhận mức tăng hằng năm tốt nhất kể từ năm 1979, chưa có nhà phân tích nào khuyên nhà đầu tư nên giảm sở hữu. Ngân hàng Pháp Société Générale đã tăng tỷ trọng vàng, nâng lên mức tối đa 10% trong chiến lược danh mục đa tài sản.

Họ không phải là trường hợp duy nhất. Tỷ phú Ray Dalio, nhà sáng lập Bridgewater, phát biểu hôm thứ Sáu tại FutureChina Global Forum 2025 rằng, nhà đầu tư nên nắm giữ ít nhất 10% danh mục bằng vàng.

Trong khi đó, Giám đốc đầu tư của Morgan Stanley, Mike Wilson, khuyến nghị nhà đầu tư xây dựng danh mục 60/20/20, trong đó vàng và trái phiếu Kho bạc được phân bổ cân đối.

Giá bạc thế giới đã vượt mốc 43 USD/ounce vào ngày 20/9.

Nhiều chuyên gia cũng khuyên nên nắm giữ kim loại quý sẽ là hợp lý nhất trong giai đoạn hiện nay. Trên Kitco.com chuyên về vàng bạc vào giữa tuần qua, GS Đại học Harvard kiêm cựu Kinh tế trưởng của IMF – Kenneth Rogoff khi được hỏi đâu là nơi trú ẩn an toàn cuối cùng trong kỷ nguyên mới này, ông đã trả lời dứt khoát: “Tôi biết ai cũng nói Bitcoin là vàng mới,” ông kết luận. “Tôi thì thích nói rằng vàng vẫn là vàng”; kim loại quý vẫn là kim loại quý.

“Đồng đô la có thể vẫn là vua, nhưng là vua của một ngọn đồi nhỏ hơn,” Rogoff nói. Ông dự báo tỷ trọng đồng đô la trong dự trữ ngoại hối toàn cầu, hiện ở mức dưới 60%, có thể sụt giảm trong thập kỷ tới xuống còn “khoảng 35 đến 40%”.

Trên Kitco.com, chuyên gia đưa ra nhận định: các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua hơn 2.000 tấn vàng trong hai năm qua, đợt mua lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Có chuyên gia còn cho rằng, xu hướng này sẽ tiếp tục khi các quốc gia tìm kiếm những tài sản mà họ có thể kiểm soát trực tiếp. Đây cũng là lý do khiến xu hướng “danh mục đa tài sản” lên ngôi.