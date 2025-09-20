Chỉ thanh toán dư nợ tối thiểu thẻ tín dụng để tránh nợ xấu, có ảnh hưởng gì không?

Thẻ tín dụng từ lâu đã trở thành công cụ tài chính quen thuộc, giúp nhiều người tiêu dùng có cơ hội chi tiêu trước - trả tiền sau. Tuy nhiên, không ít khách hàng vì khó khăn tài chính hoặc chủ quan mà chỉ trả khoản “thanh toán tối thiểu” của thẻ tín dụng ghi trên sao kê hàng tháng. Đây là thói quen tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể khiến chủ thẻ rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Thanh toán tối thiểu là gì?

Thanh toán tối thiểu là số tiền ít nhất mà chủ thẻ cần trả khi đến hạn sao kê, thường dao động từ 2% đến 5% dư nợ, tùy theo quy định của từng ngân hàng. Việc trả đủ số tiền này sẽ giúp khách hàng tránh bị phạt trễ hạn và tạm thời duy trì lịch sử tín dụng. Tuy nhiên, phần dư nợ chưa trả sẽ lập tức bị tính lãi suất, dao động từ 20% đến 40%/năm – mức lãi khá cao so với các khoản vay thông thường.

Tuy có lợi ích nhất định, việc chỉ thanh toán dư nợ tối thiểu lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy:

Chi phí lãi ngày càng lớn: Phần dư nợ chưa thanh toán bị tính lãi suất cao, khiến tổng số tiền phải trả tăng lên đáng kể nếu kéo dài.

Nguy cơ “sa bẫy nợ”: Nhiều người trả đều đặn mỗi tháng nhưng nợ gốc gần như không giảm, còn lãi thì phình to, dẫn đến vòng xoáy nợ nần.

Điểm tín dụng dễ sụt giảm: Nếu chỉ tập trung trả tối thiểu và không quản lý tốt, việc chậm trễ hoặc bỏ sót kỳ hạn sẽ khiến điểm tín dụng bị ảnh hưởng nặng nề.

Rủi ro pháp lý: Trường hợp khách hàng không còn khả năng trả nợ, ngân hàng có thể khóa thẻ, kiện ra tòa hoặc áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm ngặt.

Làm thế nào để quản lý thẻ tín dụng an toàn?

Để tránh gặp những rủi ro nêu trên, chủ thẻ tín dụng cần lưu ý:

- Luôn ưu tiên thanh toán toàn bộ dư nợ hoặc ít nhất là trả nhiều hơn mức tối thiểu.

- Kiểm tra kỹ sao kê hằng tháng để nắm rõ số tiền cần trả, hạn chót thanh toán và các khoản phí phát sinh.

- Chủ động lập kế hoạch chi tiêu, chỉ sử dụng thẻ tín dụng cho những khoản cần thiết thay vì tiêu dùng xa xỉ.

- Nếu khó khăn tài chính, có thể liên hệ ngân hàng để được tư vấn về giải pháp trả góp hoặc tái cơ cấu khoản vay.

Tóm lại, thanh toán dư nợ tối thiểu của thẻ tín dụng có thể giúp bạn tạm tránh áp lực trả nợ, nhưng thực chất chỉ là giải pháp ngắn hạn. Về lâu dài, điều này có thể khiến bạn rơi vào vòng xoáy nợ nần và phải trả lãi cao gấp nhiều lần giá trị đã chi tiêu. Do đó, cách tốt nhất để giữ tài chính lành mạnh và hồ sơ tín dụng bền vững chính là trả đủ 100% dư nợ đúng hạn mỗi kỳ sao kê.