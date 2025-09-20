Thất nghiệp nửa năm, bán 2 chỉ vàng vẫn không đủ tiền trụ lại Hà Nội: Giờ làm tự do, kiếm 35 triệu/tháng chỉ nhờ 1 sự thay đổi!

Ở thời điểm hiện tại, khi làn sóng sa thải, cắt giảm nhân sự còn chưa lắng xuống, nghe tới cụm từ “làm tự do”, phản ứng đầu tiên của không ít người sẽ là một cái lắc đầu. Sau đó, họ bảo nhau: “Thôi đừng có dại, đói lắm”.

Rõ ràng, thị trường tuyển dụng đang “đìu hiu”, dù làm tự do (freelancer) hay làm full-time, lựa chọn nào cũng đều có cái khó riêng. Người đang có công việc ổn định, phải cố gắng giữ việc bằng mọi giá, đồng thời cố nhận thêm job ngoài để tăng thu nhập, thế mới là nước đi đúng đắn. Chứ nghỉ việc văn phòng, ôm mộng freelance lúc này, nhiều người cho rằng vậy là quá rủi ro.

Điều đó có thể đúng, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ cả.

Thất nghiệp gần 6 tháng, phải bán 2 chỉ vàng, xin bố mẹ chu cấp mới trụ lại được ở Hà Nội!

Đó là lời miêu tả ngắn gọn nhất về khoảng thời gian tăm tối của Thu Trang - Cô gái 30 tuổi, hiện đang là một người xây dựng/sáng tạo nội dung.

Nghĩ lại thời điểm từ cuối năm 2023 đến tận giữa năm 2024, Thu Trang kể: “Cố gắng cỡ nào cũng không tìm nổi việc, thất nghiệp gần nửa năm trời, mình tích được 2 chỉ vàng cũng phải bán đi lấy tiền trụ lại Hà Nội xong vẫn không đủ, vẫn phải xin bố mẹ chu cấp thêm gần 2 tháng nữa. Giờ nghĩ lại vẫn sợ”.

Ảnh minh họa

Thu Trang thất nghiệp trong tình cảnh bị động do bộ phận của cô bị giải thể. Lúc đó, Thu Trang hoàn toàn không có bệ đỡ nào ngoài 2 chỉ vàng: Không tiền mặt tiết kiệm, không quỹ dự phòng, cũng không có nguồn thu nhập nào khác, nên khỏi cần nói, cô buộc phải lao vào tìm việc chứ không dám nghỉ ngơi cho nguôi cơn shock bị sa thải.

Giờ kể lại mọi chuyện, nghe thì có vẻ đơn giản, chứ gần 6 tháng không làm ra tiền quả thực là một sự ám ảnh. Nhưng cũng nhờ có khoảng thời gian “chạm đáy” đó, Thu Trang mới bắt đầu biết nghĩ dài, nghĩ xa hơn cho tương lai cũng như sự nghiệp của chính mình.

“Trước đây mình làm doanh nghiệp cũng khá lớn nên có tư duy chê công ty nhỏ. Nhưng đến cái tầm đã thất nghiệp gần nửa năm, có công ty nhỏ nhận mình vào làm, nói thật không khác gì người đang chết đuối vớ được cái phao. Mình làm hết tốc lực, không phải vì đam mê cống hiến hay quá yêu công ty đâu, mà vì sợ bị đuổi việc. Lúc mình vào làm là tháng 7/2024, thì đến tháng 12/2024, “vô tình” được thăng chức lên Leader, cũng khá bất ngờ.

Sau đó thì mọi thứ tự nhiên thuận lợi, mình cảm giác mình khổ đủ lâu để không thể khổ hơn được nữa. Ngoài việc full-time, mình còn tìm được thêm 1 công việc freelancer dài hạn, thu nhập bằng 1 nửa lương văn phòng” - Thu Trang kể.

Làm 2 công việc 1 lúc, trong đó việc full-time là cấp quản lý, đồng nghĩa với khối lượng công việc và áp lực không nhỏ. Dẫu vậy, Thu Trang vẫn chấp nhận làm việc 11-13 tiếng/ngày, chứ không bỏ 1 trong 2. Bởi sau 6 tháng không làm ra tiền, hơn bao giờ hết, Thu Trang thấm thía tầm quan trọng của việc có nhiều hơn 1 nguồn thu nhập.

Ảnh minh họa

Sự nhàn nhã của hiện tại, nếu phải đánh đổi bằng cảnh bấp bênh vì thiếu tiền, phải ngửa tay xin bố mẹ chuyển khoản cho tiền nhà, tiền ăn lúc đã gần 30 tuổi, quả thực là không đáng!

Nghỉ việc văn phòng, làm 3 job freelance, thu nhập ổn định 35 triệu/tháng: Bí quyết gói gọn trong 2 từ!

Tháng 4/2025, Thu Trang chính thức nghỉ việc văn phòng để làm freelancer. Là một người luôn muốn đa dạng thu nhập, kiếm nhiều tiền nhất có thể vì ám ảnh thất nghiệp, mà lại quyết định nghỉ hẳn việc văn phòng để làm việc tự do, Thu Trang thừa nhận sự “liều” của bản thân. Nhưng đến giờ này, mọi thứ vẫn ổn và hoàn toàn không phải do may mắn.

“Mình cứ duy trì song song - 1 việc hành chính, 1 việc freelance như vậy, đến tháng 3/2025 thì mình nộp đơn xin nghỉ việc full-time, do được mời làm 1 job freelance khác lương cao hơn. Nếu có thể làm cả 3 công việc cùng 1 lúc thì mình cũng không dại gì xin nghỉ đâu, nhưng quả thực là không thể. Nếu tham quá thì sợ là không việc nào làm được cho ra hồn, nên buộc phải lựa chọn thôi. Mình mất gần 1 tháng bàn giao công việc ở công ty, và chính thức nghỉ hẳn từ đầu tháng 4/2025” - Thu Trang chia sẻ.

Ảnh minh họa

Để đưa ra được quyết định này, Thu Trang cũng mất gần 2 tuần cân nhắc. Thu nhập trước mắt là một chuyện, nhưng cũng không có gì đảm bảo 2 công việc freelance đso sẽ duy trì được mãi. Ám ảnh thất nghiệp khiến Thu Trang lấn cấn khi trình đơn xin nghỉ. Dẫu vậy sau cùng, cô vẫn quyết định sẽ tập trung làm freelancer toàn thời gian.

“Ban đầu, cả 2 công việc freelancer của mình đều không có hợp đồng lao động, không đóng BHXH và điều đó khiến mình rất bất an. Khi được offer công việc freelancer lương cao hơn lương văn phòng lúc ấy, mình đề xuất được ký hợp đồng, được đóng BHXH và họ đồng ý. Lúc đó mình mới tự tin nộp đơn xin nghỉ, vì suy cho cùng, đó là cơ hội tốt với mình và điều mình lo lắng cũng đã được giải quyết phần nào rồi”.

Thu Trang giải thích và tiết lộ gần đây, cô còn tìm được thêm 1 job freelance nữa, thu nhập không cao bằng 2 công việc đã và đang duy trì, nhưng KPI cũng không quá căng, cô vẫn có thể “kham” được trong khoảng 11-13 tiếng làm việc/ngày.

Từng vật vã thất nghiệp tới 6 tháng, giờ ngồi nhà cân 3 job freelance, kiếm sương sương 35 triệu/tháng, được đóng BHXH và có hợp đồng lao động rõ ràng, khi được hỏi về bí quyết, Thu Trang gói gọn bằng đúng 2 từ: “Trách nhiệm”.

“Mình không phải là người quen biết quá rộng, có nhiều mối quan hệ trong ngành để tìm được job tốt đâu, mình chỉ cố gắng làm việc tử tế và chỉn chu gấp nhiều lần so với ngày xưa. Và networking của những người trực tiếp làm việc với mình, sẽ mang job về cho mình. Trước đây, đồng nghiệp và sếp ở công ty cũ giúp mình tìm được công việc freelance đầu tiên. Còn bây giờ, người giúp mình tìm thêm được những việc freelance mới là những đồng nghiệp từ xa, là những người mà mình thậm chí còn chưa từng gặp ngoài đời.

Thế nên làm việc trách nhiệm là điều quan trọng lắm, nếu muốn tự lo được cuộc sống khi làm việc tự do” - Thu Trang giải thích.