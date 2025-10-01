Trong công việc, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như kế hoạch. Một ngày mưa to có thể khiến việc di chuyển khó khăn, dẫn đến tình huống nhân viên xin nghỉ. Cách phản ứng của sếp trong tình huống này lại nói lên rất nhiều điều về trí tuệ cảm xúc (EQ) và phong cách lãnh đạo.

Người sếp EQ cao thường có cách xử lý vừa nhân văn, vừa hiệu quả, biến sự bất tiện nhỏ thành cơ hội củng cố niềm tin trong tập thể. Khi nhân viên xin nghỉ vì trời mưa, sếp EQ cao thường làm 3 điều này:

1. Lắng nghe và tìm hiểu hoàn cảnh trước khi đưa ra phản hồi

Không ít nhà quản lý dễ phản ứng gay gắt khi nghe lý do xin nghỉ vì… trời mưa. Nhưng thực tế, mưa lớn kéo theo hàng loạt khó khăn: ngập đường, tắc xe, phương tiện hỏng hóc, hoặc trách nhiệm đưa đón con nhỏ.

Một người sếp EQ cao sẽ chọn cách lắng nghe đầy đủ thay vì vội vàng phán xét. Bởi điều nhân viên cần trước tiên là cảm giác được thấu hiểu. Khi lãnh đạo dành thời gian lắng nghe, nhân viên sẽ cảm thấy họ không bị đánh giá phiến diện, từ đó có thêm sự tin tưởng và gắn bó lâu dài.

Khả năng quản lý tốt không nằm ở việc ép nhân viên phải “có mặt bằng mọi giá”, mà ở chỗ biết tìm phương án thay thế hợp lý. Người sếp EQ cao thường làm một trong ba điều sau:

- Cho phép làm việc từ xa: Nếu bản chất công việc có thể xử lý online, giải pháp này giúp vừa duy trì tiến độ vừa giảm áp lực cho nhân viên.

- Điều chỉnh hoặc hoán đổi ca: Với công việc trực tiếp tại chỗ, việc linh hoạt sắp xếp người thay thế trong một buổi cũng thể hiện sự khéo léo.

- Phân bổ lại khối lượng công việc: Thay vì để một người phải gánh toàn bộ, sếp EQ cao biết phân chia nhiệm vụ hợp lý để cả nhóm cùng hỗ trợ lẫn nhau.

Điều quan trọng là giữ cho tập thể không rơi vào trạng thái “bất bình” hay căng thẳng vì sự vắng mặt bất ngờ. Chính sự linh hoạt này giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả mà vẫn nhân văn.

Một câu nói thiếu cân nhắc có thể khiến nhân viên cảm thấy bị coi thường. Ngược lại, một thông điệp tích cực sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa.

Ví dụ, thay vì trách móc, sếp có thể nói: “Bạn cứ đảm bảo an toàn, phần công việc còn lại chúng ta sẽ linh hoạt xử lý”. Cách nói này vừa nhẹ nhàng, vừa cho thấy sự tin tưởng của lãnh đạo. Nhân viên sau đó thường nỗ lực gấp đôi để chứng minh mình xứng đáng với niềm tin đó.

Sếp EQ cao hiểu rằng: quản trị con người không phải lúc nào cũng xoay quanh KPI, mà còn liên quan đến cảm xúc, động lực và sự gắn kết. Khi nhân viên cảm thấy mình được quan tâm, họ sẽ cống hiến nhiều hơn trong dài hạn.

Kết luận

Một ngày mưa tưởng như chỉ là sự cố nhỏ, nhưng lại là “tấm gương” phản chiếu phong cách lãnh đạo. Sếp EQ cao thường lắng nghe và thấu hiểu hoàn cảnh thay vì phán xét; đưa ra giải pháp linh hoạt để giữ công việc không bị ảnh hưởng; truyền đi thông điệp tích cực, củng cố động lực cho nhân viên.

Trong quản trị, EQ không thay thế được năng lực chuyên môn, nhưng lại là yếu tố quyết định để giữ chân nhân sự và xây dựng một văn hóa doanh nghiệp bền vững.