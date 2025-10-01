5 nhân vật "có thật" trong lịch sử của Kim Dung: Người cuối cùng khiến độc giả bất ngờ

Câu hỏi 1/5

Hỏi: Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh trong tiểu thuyết Kim Dung thực chất là những nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc. Cả hai được biết đến vì đã tham gia vào sự kiện nào dưới đây?

A. Lừa Lữ Văn Đức về khả năng đánh bại quân Mông Cổ, gây ra thảm kịch. ✅

B. Được triều đình trao tặng danh hiệu đại tướng sau những chiến công lớn.

C. Hợp tác với quân Mông Cổ để bảo vệ Nam Tống khỏi sự xâm lược.

D. Cùng nhau xây dựng một đế chế mạnh mẽ vào cuối thời Nam Tống.

Giải thích:

Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh là những nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc vào cuối thời Nam Tống. Trong tiểu thuyết, cả hai bị liên đới đến âm mưu lừa dối Lữ Văn Đức, nói rằng họ chỉ cần 302 người là đủ để đánh bại quân Mông Cổ. Tuy nhiên, kết quả là thành thất thủ và binh lính chết oan uổng. Hình ảnh của họ trong tiểu thuyết Kim Dung mang tính tiêu cực, trái ngược với lịch sử thực tế.

Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh đều là những nhân vật có thật ngoài đời. (Ảnh: Sohu)

Câu hỏi 2/5

Hỏi: Tiêu Phong trong tiểu thuyết "Thiên Long Bát Bộ" được xây dựng dựa trên nhân vật nào trong lịch sử?

A. Tiêu Phong là nhân vật hoàn toàn hư cấu

B. Tiêu Phong là đại thần của Khiết Đan ✅

C. Tiêu Phong là một anh hùng trong dân gian

D. Tiêu Phong là một nhân vật phản diện

Giải thích: Tiêu Phong trong "Thiên Long Bát Bộ" được xây dựng dựa trên một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc, là đại thần của Khiết Đan. Tiêu Phong đã giúp triều đại Khiết Đan tiêu diệt bộ tộc Trở Bốc và sau đó phát hiện âm mưu phản loạn của Gia Luật Trùng Nguyên. Với những chiến công này, Tiêu Phong được kính trọng và phong làm Nam Viện Đại Vương.

Câu hỏi 3/5

Hỏi: Ngô Tam Quế trong lịch sử Trung Quốc có vai trò gì?

A. Một tướng lĩnh giúp đỡ triều Minh chống lại quân Mông Cổ

B. Phản bội nhà Minh, mở cửa Sơn Hải Quan cho quân Thanh vào ✅

C. Một anh hùng cứu đất nước khỏi sự xâm lược của quân Thanh

D. Một vị hoàng đế cuối cùng của nhà Minh

Giải thích: Ngô Tam Quế là một tướng lĩnh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, nhưng ông đã phản bội nhà Minh và mở cửa Sơn Hải Quan cho quân Thanh xâm lược Trung Quốc. Sau khi làm việc cho nhà Thanh, ông trở thành một tướng lĩnh nổi bật trong triều đại này, nhưng danh tiếng của ông trong lịch sử rất tiêu cực, bị coi là kẻ bán nước cầu vinh.

Ngô Tam Quế cũng là một nhân vật có thật trong lịch sử được đưa vào tác phẩm của Kim Dung. (Ảnh: Sohu)

Câu hỏi 4/5

Hỏi: Khưu Xứ Cơ trong lịch sử Trung Quốc là ai?

A. Một đạo sĩ nổi tiếng vì đức hạnh trong Đạo giáo ✅

B. Một lãnh tụ quân sự thời Nam Tống

C. Một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Kim Dung

D. Một nhà vua của triều đại nhà Kim

Giải thích: Khưu Xứ Cơ là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc, là một đạo sĩ nổi tiếng với sự đức hạnh và là một trong những thành viên của Toàn Chân Giáo. Ông được Thành Cát Tư Hãn mến phục và mời đến gặp mặt. Sau đó, Khưu Xứ Cơ sống tại Bắc Kinh cho đến khi qua đời. Hình ảnh của ông trong tiểu thuyết Kim Dung rất khác so với ngoài đời thực, nơi ông được thể hiện như một người hiền lành và đức độ.





Câu hỏi 5/5

Hỏi: Doãn Chí Bình trong "Thần Điêu Hiệp Lữ" là một nhân vật như thế nào trong lịch sử?

A. Một đạo sĩ hiền lành và đức hạnh ✅

B. Một kẻ phản bội trong giới giang hồ

C. Một người nổi tiếng với các chiến công quân sự

D. Một tướng lĩnh nổi loạn chống lại nhà Thanh

Giải thích: Doãn Chí Bình trong "Thần Điêu Hiệp Lữ" là nhân vật gây bất ngờ nhất đối với nhiều độc giả. Độc giả ghét nhân vật này vì đã "vấy bẩn" Tiểu Long Nữ. Tuy nhiên, ngoài đời, Doãn Chí Bình là một đạo nhân đức cao vọng trọng trong Đạo giáo, không hề tham gia vào các cuộc chiến giang hồ hay có mối quan hệ với phụ nữ. Sự khác biệt giữa hình ảnh trong tiểu thuyết và thực tế đã khiến nhiều tín đồ Đạo giáo phản đối việc Kim Dung đưa nhân vật này vào câu chuyện.