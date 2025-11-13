“Nhân sự kế thừa ngành y” – hành trình người trẻ tiếp bước tri thức và y đức

Chương trình không chỉ tôn vinh giá trị nhân văn của ngành, mà còn mở ra cầu nối giữa sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp đồng hành như Orgalife với sự kiện đầu tiên diễn ra tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU).

Khởi đầu hành trình: Vì một thế hệ bác sĩ trẻ vừa có tài, vừa có tâm

Orgalife đồng hành cũng Chuỗi sự kiện "Nhân sự kế thừa ngành y" tại địa điểm đầu tiên Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU). Nguồn: Orgalife

Địa điểm đầu tiên của hành trình sự kiện "Nhân sự kế thừa ngành Y" là Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), với workshop chủ đề "Cơ hội nghề nghiệp và kỹ năng thực hành trong môi trường y tế hiện đại". Sự kiện mang đến những thông điệp sâu sắc về nghề y nhất là trong thời đại mới, nơi không chỉ cần tri thức và kỹ năng, mà còn cần đạo đức, sự thấu cảm và tinh thần học hỏi không ngừng."

Buổi workshop có sự tham gia của các diễn giả uy tín với ThS. Phan Thị Hoài Yến – Giảng viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM, Đại diện Ban Dự án Cộng đồng Việt Nam, ThS.BSCKII. Trần Thị Kim Chi – Trưởng Khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Ông Nguyễn Nhất Phi – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife.

ThS.BSCKII. Trần Thị Kim Chi – Trưởng Khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, đã có buổi giao lưu và chia sẻ đầy cảm hứng cùng các sinh viên HIU tại sự kiện. Nguồn: Orgalife

Tại buổi khai mạc, các bác sĩ, giảng viên và sinh viên đã cùng nhau trao đổi về hành trình đến với nghề, những bài học về y đức và tình người trong từng ca bệnh. Những câu chuyện giản dị nhưng chân thực ấy đã thắp lên "ngọn lửa nghề" trong trái tim người trẻ, giúp họ hiểu rằng ngành y không chỉ là nghề nghiệp, mà là sứ mệnh trọn đời – hành trình không ngừng học hỏi, trau dồi và phụng sự.

ThS. Phan Thị Hoài Yến – Giảng viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ định hướng nghề nghiệp ngành y cho các bạn sinh viên HIU. Nguồn: Orgalife

Kết nối nhà trường – doanh nghiệp: Cùng kiến tạo hệ sinh thái nhân lực y tế

Một trong những điểm nổi bật của chuỗi "Nhân sự kế thừa ngành Y" là mô hình kết nối ba bên: Nhà trường – Doanh nghiệp – Sinh viên. Trong đó, các trường đại học y, dược, điều dưỡng giữ vai trò đào tạo nền tảng; còn doanh nghiệp là cầu nối thực tiễn, mang đến môi trường trải nghiệm, truyền cảm hứng và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp.

Đồng hành cùng chương trình là Orgalife – thương hiệu dinh dưỡng y học tiên phong tại Việt Nam, với tầm nhìn "Dinh dưỡng – Y học – Con người". Suốt hơn 11 năm, Orgalife đã kiên định theo đuổi triết lý phát triển bền vững, lấy khoa học và nhân văn làm gốc, hướng đến việc cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các giải pháp dinh dưỡng y học đạt chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Nhất Phi - Phó Tổng giám đốc Orgalife chia sẻ tại sự kiện về xu hướng ngành dinh dưỡng y học cùng các cơ hội nghề nghiệp tại Orgalife. Nguồn: Orgalife

Sự đồng hành của Orgalife không chỉ thể hiện qua các hoạt động học thuật, hội thảo, mà còn qua những dự án thiện nguyện và nghiên cứu khoa học ứng dụng. Đây là bước tiến quan trọng góp phần hình thành hệ sinh thái nhân lực y tế chất lượng cao.

Truyền lửa y đức – Khơi dậy tinh thần nhân văn trong thế hệ mới

Nếu tri thức là nền tảng của nghề y, thì y đức chính là linh hồn của người thầy thuốc. Mỗi thế hệ bác sĩ, điều dưỡng hay dược sĩ đều được thắp sáng bởi "ngọn lửa nghề" từ những người đi trước. Và giờ đây, nhiệm vụ của thế hệ trẻ là giữ cho ngọn lửa ấy mãi cháy, bằng sự tận tâm và trách nhiệm với từng bệnh nhân.

"Nhân sự kế thừa ngành Y" là hành trình lan tỏa ngọn lửa nghề, nơi những người thầy, người cô giàu y đức truyền lại tâm huyết và tri thức cho thế hệ kế thừa – những bác sĩ tương lai vừa có tài, vừa có đức. Nguồn: Orgalife

Tại các buổi giao lưu, nhiều sinh viên chia sẻ những cảm nhận sâu sắc về nghề:

"Có những đêm trực, có những ca bệnh khiến mình bật khóc, nhưng chính những giây phút đó giúp mình hiểu rõ hơn ý nghĩa của hai chữ ‘cống hiến’. Làm nghề y là hành trình chữa bệnh cho người khác, và cũng là hành trình chữa lành chính mình."

Bên cạnh chia sẻ của sinh viên là những câu chuyện cảm động từ bác sĩ tuyến đầu, những con người từng trải qua những giờ phút sinh tử, nhưng vẫn giữ vững lòng tin và sự nhân hậu.

Hành trình "Nhân sự kế thừa ngành Y" không chỉ dừng lại ở những buổi tọa đàm hay chia sẻ kinh nghiệm, mà là một quá trình dài hơi nhằm bồi dưỡng con người. Khi tri thức được truyền tải trọn vẹn, y đức được gìn giữ, và tinh thần nhân văn được lan tỏa, ngành Y Việt Nam sẽ có thêm một thế hệ kế thừa xứng đáng, vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu lòng nhân ái.

Từ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), hành trình này sẽ tiếp tục lan tỏa đến nhiều trường đại học trên cả nước, để mỗi sinh viên y khoa đều thấy rõ giá trị thiêng liêng của nghề mình chọn. Và trong hành trình ấy, Orgalife sẽ tiếp tục đồng hành, truyền cảm hứng và vun đắp những "mầm xanh" của ngành Y Việt Nam.