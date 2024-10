Nhan sắc U70 của diễn viên táo bạo nhất Sex and the City được khen ngợi: Bí quyết trẻ lâu đến từ 1 loại cá

Nhan sắc U70 của diễn viên táo bạo nhất Sex and the City

Trong loạt phim Sex and the City, nhân vật Samantha Jones do diễn viên Kim Cattrall thủ vai được biết đến với cuộc sống táo bạo, đầy cá tính.

Vai diễn Samantha đã mang về cho Kim nhiều đề cử và giải thưởng danh giá, trong đó có Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 2002.

Dù thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc sống riêng của Kim lại khá sóng gió khi cô trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên, ở tuổi 68, Kim Cattrall vẫn giữ được sắc vóc và sự tự tin đáng ngưỡng mộ.

Bí quyết trẻ lâu của Kim bao gồm chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và chăm sóc tinh thần. Đặc biệt, cô áp dụng chế độ ăn kiêng Perricone, một phương pháp dinh dưỡng chú trọng vào việc chống lão hóa thông qua các thực phẩm có lợi cho làn da. Theo Kim, chế độ ăn này đã giúp làn da của cô chuyển từ "có vấn đề" sang "không có vấn đề gì".

Kim Cattrall tiết lộ, bí quyết quan trọng trong chế độ ăn giữ dáng, chống lão hóa của cô đó là tăng cường tiêu thụ cá hồi. Đây là loại cá giàu omega-3, giúp cung cấp chất béo tốt cho cơ thể, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giúp làm mờ nếp nhăn trên da.

Cá hồi không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn là chìa khóa giúp Kim duy trì vóc dáng thon thả và làn da mịn màng ở độ tuổi U70.

Cá hồi: Loại cá diễn viên Kim Cattrall yêu thích tốt như thế nào?

1. Kéo dài tuổi thọ

Cá hồi không chỉ là một món ăn ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể. Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2013 trên tạp chí Annals of Internal Medicine, axit béo omega-3 trong cá hồi và các loại cá biển sâu khác có khả năng giảm nguy cơ tử vong sớm, góp phần kéo dài tuổi thọ.

2. Tốt cho xương khớp

Cá hồi rất có lợi cho sức khỏe xương khớp. Nó chứa nhiều protein, amino acid, vitamin A, D, cùng với các khoáng chất như phốt pho, magiê, kẽm và iốt. Đặc biệt, canxi trong cá hồi giúp xương chắc khỏe hơn, rất cần thiết cho việc phòng ngừa các bệnh liên quan đến xương.

3. Giảm cân

Cá hồi cũng là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giảm cân. Các dưỡng chất có trong cá giúp điều chỉnh các hormone kiểm soát cảm giác thèm ăn, khiến bạn cảm thấy no lâu hơn.

4. Làm đẹp da

Với hàm lượng omega-3 cao, cá hồi còn giúp làn da trở nên mịn màng và hồng hào hơn.

5. Chống ung thư

Omega-3 có khả năng chống lại sự phát triển của các tế bào ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng omega-3 có tác dụng giết chết tế bào ung thư ở các loại như ung thư ruột kết, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư gan và ung thư da.

6. Tốt cho sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu của các chuyên gia từ Trường Y tế Công cộng Harvard cho thấy những người tiêu thụ cá hồi ít nhất 2 lần mỗi tuần có hàm lượng omega-3 cao trong máu, giúp giảm cholesterol, duy trì tính linh hoạt của động mạch và tĩnh mạch, cũng như tăng cường sức khỏe tim mạch.

Lưu ý khi ăn cá hồi

- Tránh ăn cá hồi sống: Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 40 triệu người trên thế giới đang bị nhiễm ký sinh trùng do ăn cá sống. Việc tiêu thụ cá hồi sống không đảm bảo an toàn có thể dẫn đến nhiễm khuẩn từ các loại vi khuẩn như Salmonella, Vibrio vulnificus và Vibrio parahaemolyticus. Những vi khuẩn này có thể gây ra các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy và ngộ độc thực phẩm.

- Tránh sử dụng cá đã đổi màu hoặc có hiện tượng chảy nước, vì đây là dấu hiệu cho thấy cá đã hỏng. Tiêu thụ cá hỏng có thể dẫn đến ngộ độc.