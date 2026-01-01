Nhan sắc không thể tưởng tượng nổi của Kim Ji Won

Tối 31/12, lễ trao giải SBS Drama Awards 2025 đã diễn ra, khép lại một năm sôi động và nhiều dấu ấn của mảng phim truyền hình Hàn Quốc. Sự kiện là dịp SBS tôn vinh những cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật trong suốt năm qua, đồng thời ghi nhận các thành tựu đáng chú ý trên màn ảnh nhỏ. Thảm đỏ và lễ trao giải quy tụ dàn diễn viên nổi bật của năm như Lee Je Hoon, Jang Ki Yong, Ahn Eun Jin, Kim Ji Yeon, Yook Sung Jae, Han Ji Min, Park Hyung Sik, Choi Woo Sik, Jung So Min… thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Trước sự kiện 1 tháng, dư luận đã có 1 phen xôn xao trước danh sách khách mời trao giải ngập tràn sao hot của Kbiz, và một trong số đó là Kim Ji Won. Trở về đêm trao giải, khán giả đã phải đợi mòn mỏi 3 tiếng rưỡi để có thể chiêm ngưỡng Kim Ji Won bước ra sân khấu. Cô diện bộ suit đen tối giản mà thanh lịch, nhã nhặn. Phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh của nữ diễn viên khiến người xem liên tưởng đến Hong Hae In (Queen Of Tears) ở phiên bản trưởng thành hơn.

Kim Ji Won thì chưa bao giờ gây thất vọng về khoản visual nhưng diện mạo lần này lại có gì đó khác lạ. Đôi mắt của mỹ nhân 9x sưng nhẹ, tạo cảm giác "mắt nổ mắt xịt" dù Kim Ji Won ở trạng thái bình thuờng nhất. Ngoài ra, mái tóc bob cũng thu hút độ thảo luận cao bởi đây là lần hiếm hoi Kim Ji Won cắt phăng mái tóc dài nữ tính của mình, thay vào đó là kiểu tóc thời thượng và trendy hơn. Vì thế, nhiều người chưa thực sự thuận mắt với look mới nhất của Kim Ji Won, song cô nàng vẫn được khen trẻ trung, không khác thời điểm đóng phim Hậu Duệ Mặt Trời là mấy.

Một số bình luận của netizen: - Lâu lắm mới thấy bả cắt tóc ngắn như này. - Lúc đầu bước ra trông lạ thật sự, hoá ra là bé cưng của tui. - Mắt cổ bị làm sao thế nhỉ, nhìn không đều nhau. - Tính ra, cổ năm nay 33-34 tuổi rồi mà vẫn như mới đầu 2. - Xinh quá nhưng cảm thấy Ji Won vẫn hợp tóc dài hơn. - Không thể tưởng tượng nổi là cổ sẽ xuất hiện với nhan sắc lạ lẫm thế này.

Hoá ra, đây là tạo hình trong bộ phim chuẩn bị ra mắt mang tên Doctor. X: Era of the White Mafia. Đây là một bộ phim đen tối về y khoa, kể về Gye Soo Jung, một bác sĩ phẫu thuật đã lật đổ hệ thống quyền lực y tế thối nát bằng cách làm công việc mà cô giỏi nhất: phẫu thuật. Là một bác sĩ "chữa bệnh cho bác sĩ", cô chứng minh được ý nghĩa thực sự của một bác sĩ chỉ bằng kỹ năng tuyệt vời của mình.

Trailer Doctor. X: Era of the White Mafia

Trong vai nữ chính Gye Soo Jung, Kim Ji Won hóa thân thành một thiên tài phẫu thuật hàng đầu thuộc trung tâm giới thiệu bác sĩ do Jang Hee Sook điều hành, được cử đến Bệnh viện Đại học Guseo để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực ở khoa Ngoại. Soo Jung là mẫu bác sĩ đặt toàn bộ niềm tin vào năng lực chuyên môn, dùng dao mổ để khẳng định giá trị bản thân, đồng thời không ngần ngại phơi bày những góc khuất và mặt tối của quyền lực trong ngành y ngay trên bàn mổ.