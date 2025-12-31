Tối 31/12, SBS Drama Awards 2025 đã chính thức diễn ra, tổng kết lại một năm đại thắng của địa hạt phim truyền hình. Tại đây, những đóng góp và thành tựu nổi bật nhất của cá nhân, tổ chức đối với đài SBS sẽ được vinh danh và trao giải. Sự kiện quy tụ nhiều diễn viên xuất sắc trên màn ảnh nhỏ năm vừa qua như Lee Je Hoon, Jang Ki Yong, Ahn Eun Jin, Kim Ji Yeon, Yook Song Jae, Han Ji Min, Park Hyung Sik, Choi Woo Sik, Jung So Min…

Phim truyền hình xuất sắc nhất, không nằm ngoài dự đoán, gọi tên Taxi Driver 3. Ngay từ khi lên sóng vào giữa tháng 10, Taxi Driver 3 đã chứng minh bộ phim là quân bài chiến lược của SBS khi kịch bản được viết chắc tay hơn, xoay quanh nhiều chủ đề nổi cộm về tội phạm pháp luật. Song, nhịp phim vẫn có đủ không gian cho những mảng miếng gây cười của dàn cast, đặc biệt của Lee Je Hoon. Vì thế, Taxi Driver 3 vẫn phù hợp với số đông khán giả nhờ tính giải trí cao.

Với vai diễn tổng tài Ji Hyeok ngoài lạnh - trong nhiều tiền và "tẻn" vô cùng, Jang Ki Yong đã chiến thắng hạng mục Nam diễn viên xuất sắc trong bộ phim Dynamite Kiss. Jang Ki Yong thổi làn gió mới vào hình tượng tài phiệt rập khuôn của màn ảnh Hàn, giúp Ji Hyuk trở thành mẫu "chồng yêu" lý tưởng của bao chị em dịp cuối năm.

"Đồng vợ đồng chồng" - Ahn Eun Jin cũng không kém cạnh Jang Ki Yong khi "ẵm" về tượng vàng Nữ diễn viên xuất sắc nhờ vai diễn Da Rim. Người tung kẻ hứng, Ji Hyuk tếu bao nhiêu thì Da Rim cũng nguyện lăn xả bấy nhiêu. Diễn xuất của bộ đôi đã tạo nên chất xúc tác siêu ăn ý, dễ thương và gây sốt MXH thời gian qua. Đây chính là trái ngọt xứng đáng cho cả Ahn Eun Jin và Jang Ki Yong.