Mỹ nam tái hợp 3 "bạn gái cũ" ở SBS Drama Awards 2023, bị soi "chụp ảnh với cô này nhưng khoác áo cho cô kia"

Tối ngày 29/12, lễ trao giải SBS Drama Awards 2023 đã trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu phim Hàn. Bên cạnh những khoảnh khắc lắng đọng nhằm tri ân cố diễn viên Lee Sun Kyun, hay những kết quả trao giải xứng đáng, SBS Drama Awards 2023 vẫn có không ít khoảnh khắc tương tác ấn tượng của dàn sao.

Đặc biệt, có 1 nam diễn viên điển trai còn tái hợp với tận... 3 "bạn gái cũ" ngay trong đêm, trở thành đề tài gây sốt MXH.

Cụ thể, mỹ nam Ahn Hyo Seop đã chạm mặt cùng lúc 3 bạn diễn nữ xinh đẹp mà anh có cơ hội cộng tác, đó là Kim Yoo Jung, Kim Se Jeong và Lee Sung Kyung. Ban đầu, Ahn Hyo Seop ngồi chung với Lee Sung Kyung, hay đúng hơn là đoàn phim tham gia tranh giải của anh là Dr. Romantic 3.

Ahn Hyo Seop và Lee Sung Kyung ngồi cùng đoàn phim Dr. Romantic 3

Thế nhưng sau đó, Ahn Hyo Seop đã cùng Kim Se Jeong lên sân khấu để đại diện trao giải Cặp đôi được yêu thích nhất, do năm trước cả hai đã chiến thắng hạng mục này nhờ đóng chung Hẹn Hò Chốn Công Sở.

Cuối cùng, giải thưởng của SBS Drama Awards 2023 đã thuộc về bộ đôi Song Kang - Kim Yoo Jung của My Demon. Do Song Kang không tham dự nên Kim Yoo Jung đã lên nhận giải một mình, và có màn tái hợp nho nhỏ với Ahn Hyo Seop - bạn diễn cũ của cô trong Lovers of the Red Sky.

Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong cùng nhau trao giải

Ahn Hyo Seop tận tay trao giải cho Kim Yoo Jung

Sau khi SBS Drama Awards 2023 khép lại, khoảnh khắc Ahn Hyo Seop tái hợp cùng lúc 3 bạn diễn nữ được khán giả bàn tán xôn xao. Nhiều cư dân mạng cho rằng tài tử họ Ahn có lẽ hạnh phúc nhất đêm qua khi vừa thắng giải, vừa có những màn tương tác thú vị, ngọt ngào với đồng nghiệp. Có người còn soi ra được khoảnh khắc Ahn Hyo Seop trước đó chụp ảnh cùng Kim Se Jeong, sau đó lại có cử chỉ khoác áo che chắn cho Lee Sung Kyung vô cùng thú vị.

Cặp đôi Hẹn Hò Chốn Công Sở chụp ảnh ở hậu trường

Ahn Hyo Seop khoác áo ân cần cho Lee Sung Kyung

Bình luận hài hước của khán giả

Năm 2023 đích thị là một năm "bận rộn" của Ahn Hyo Seop khi anh liên tục có các dự án phim lên sóng và gây chú ý. Dù gây tranh cãi kịch liệt khi đóng chính Muốn Gặp Anh bản Hàn nhưng sau đó, vai diễn Woo Jin trong Dr. Romantic 3 đã giúp anh lấy lại hảo cảm, cũng như chiến thắng tại hạng mục Nam chính - Phim theo mùa tại SBS Drama Awards 2023 lần này.