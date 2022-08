Nhan sắc đáng ghen tị ở tuổi 53 của Jennifer Aniston

Jennifer Joanna Aniston được biết đến là một diễn viên, nhà sản xuất và doanh nhân người Mỹ. Cô gây ấn tượng với công chúng qua series phim Friends trong vai Rachel Green giai đoạn 1994 - 2004. Vai diễn này cũng giúp nữ minh tinh giành một giải Emmy.

Nhan sắc ngôi sao "Friends" ở tuổi 53

Sau cú hit này, Jennifer Anniston tham gia hàng loạt bộ phim ăn khách Rumos has it, Friends with money, The break up, He's just not that into you, The switch, Just go with it... Phim đồng thời cũng giúp nữ nghệ sĩ nhanh chóng gia nhập vào danh sách những gương mặt "hái ra tiền" của thị trường Mỹ. Tài sản của cô ước tính lên tới 320 triệu đôla Mỹ năm 2022.

Ngoài Emmy, Jennifer Anniston còn chiến thắng giải Quả cầu vàng, giải Screen Actors Guild và được đề cử giải thưởng Independent Spirit cho vai diễn trong phim The Good Girl.

Tuổi 53 rạng rỡ, sự nghiệp thành công nhưng Jennifer Aniston vẫn lẻ bóng

Suôn sẻ trong sự nghiệp nhưng chuyện tình duyên của nữ minh tinh lại khá lận đận. Năm 2000, Jennifer kết hôn với bạn trai lâu năm Brad Pitt và nhận được nhiều sự ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đến năm 2005, cả hai chia tay trong nuối tiếc.

Vụ ly hôn lịch sử này tốn khá nhiều giấy mực của báo chí khi nhiều nguồn tin cho rằng nguyên nhân đến từ nữ diễn viên Angelina Jolie. Sau khi đóng Ông bà Smith cùng Brad Pitt, Angelina Jolie "cuỗm" luôn "ông Smith" từ tay Jennifer.

Tuy nhiên, Jennifer Aniston chưa từng lên tiếng phủ nhận hay cáo buộc. Sau ly hôn, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Sau này, khi hôn nhân của chồng cũ cùng Angelina Jolie tan vỡ, Jennifer thậm chí còn an ủi Pitt.

Mãi đến năm 2011, Jennifer Anniston mới bắt đầu mối quan hệ mới với nam diễn viên, đạo diễn kiêm nhà biên kịch Justin Theroux. Cặp đôi đính hôn vào năm 2012, kết hôn vào năm 2015 tại nhà riêng và chia tay vào cuối năm 2017.

Jennifer Aniston cùng thú cưng

Nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống độc thân trong dinh thự sang trọng cùng chú cún cưng

Hiện tại, sau hai cuộc hôn nhân, nữ diễn viên vẫn độc thân và không có đứa con nào. Bù lại, cô là sao nữ hiếm hoi của Hollywood sở hữu nhan sắc đáng ghen tị. Nhờ duy trì chế độ tập luyện chăm chỉ, nữ minh tinh có vóc dáng thon gọn, săn chắc và không có chút mỡ thừa.

Vẻ đẹp vượt thời gian của nữ nghệ sĩ đã giúp cái tên Jennifer Aniston không ít lần lọt vào danh sách Top mỹ nhân gợi cảm do các tạp chí uy tín bình chọn.

Hình ảnh Jennifer Aniston tự tin khoe vóc dáng thon gọn ở tuổi 53 trên Instagram gây sốt gần đây

Jennifer Aniston hiện đang tận hưởng cuộc sống độc thân và cho biết đã sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới nếu may mắn gặp được người thích hợp.