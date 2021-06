Jennifer Aniston tiết lộ mối quan hệ hiện tại với Brad Pitt

Mới đây, Jennifer Aniston cùng các bạn diễn series truyền hình đình đám Friends Courtney Cox và Lisa Kudrow tham gia chương trình The Howard Stern Show của công ty phát thanh truyền hình Mỹ SiriusXM. Tại đây, minh tinh 52 tuổi gây chú ý khi nhắc đến chồng cũ Brad Pitt.

Jennifer Aniston và bạn diễn trong Friends tham gia chương trình The Howard Stern Show

Như nhiều người biết, Jennifer và Brad có 6 năm làm vợ chồng (2000 - 2005). Sau đó, vì sự xuất hiện của Angelina Jolie, hai người tan rã trong tiếc nuối. Tuy nhiên, kể từ khi tài tử Once Upon A Time In Hollywood chấm dứt với Angelina vào năm 2016 đến nay, Jennifer và Brad không ít lần bị đồn đoán tái hợp.

Tin đồn này càng được củng cố khi cặp vợ chồng cũ trông như tán tỉnh nhau trong bức ảnh chụp ở hậu trường Lễ trao giải SAG vào tháng 1/2020. Đến tháng 9 cùng năm, hai người cùng tham gia buổi đọc sách trực tuyến của các ngôi sao phim Fast Times At Ridgemont High để làm từ thiện.

Jennifer và Brad liên tục tương tác với nhau khiến dân mạng "bán tín bán nghi" chuyện tái hợp

Bất chấp những lời bàn ra tán vào, Jennifer và Brad đều giữ thái độ im lặng để mặc cho những người ủng hộ cặp đôi càng thêm hy vọng.

Tuy nhiên, Jennifer đã đập tan khả năng đó bằng lời khẳng định: "Brad và tôi là bạn thân. Chúng tôi là những người bạn".

"Không có gì kỳ quặc khi chúng tôi nói chuyện với nhau, ngoại trừ đối với những người có thể đã thấy nó (ảnh chụp chung của hai người) và muốn có điều gì xảy ra hoặc huyễn hoặc là điều gì đó đang xảy ra thật", cô nói thêm.

Cặp đôi lúc còn mặn nồng

Sau Brad Pitt, Jennifer trải qua một cuộc hôn nhân với nam diễn viên Justin Theroux, nhưng chỉ kéo dài trong hơn 2 năm và chính thức "đường ai nấy đi" vào năm 2018. Trước đó, họ từng có gần 7 năm sống chung như vợ chồng.

Trả lời phỏng vấn People tuần này, ngôi sao sinh năm 1969 tuyên bố, chắc chắn sẽ không thử hẹn hò trực tuyến. Cô cũng không đặt ý định tái hôn "trong tầm ngắm của tôi". "Tôi quan tâm đến việc tìm được một người bạn đời tuyệt vời, chỉ cần sống một cuộc sống thú vị và vui vẻ bên nhau", cô nói.