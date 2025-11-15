Sau giai đoạn "đóng băng" gần như hoàn toàn trong 2023–2024, Tống Tổ Nhi gây bất ngờ khi tái xuất với cường độ làm việc dày đặc đến mức… không tưởng. Nếu khoảng thời gian đó bị gọi là "năm đã mất" vì không hoạt động, thì hiện tại, nhịp độ làm việc của nữ diễn viên lại là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chuyên nghiệp và quyết tâm vực dậy sự nghiệp bằng chính thực lực.

Ngày 9/11, đoàn phim Biểu Muội Vạn Phúc chính thức đóng máy thì chỉ 4 ngày sau, 13/11, Tống Tổ Nhi đã bước vào đoàn Nhập Cục dự án chính kịch dân quốc đề tài gián điệp. Không show thực tế, không chiêu trò truyền thông, không scandal câu view, Tống Tổ Nhi chọn đúng con đường khó nhất: dùng vai diễn để lên tiếng.

Cùng thời điểm đó, các dự án phim Tống Tổ Nhi góp mặt cũng lên sóng liên tiếp mà nhận phản hồi tích cực.

Khi các ý kiến cho rằng "chất lượng tác phẩm tồn kho là chiếc phao cứu sinh", thì thực tế Tống Tổ Nhi đã chứng minh nhiều hơn thế: Muốn lấy lại tình cảm khán giả, thái độ làm nghề mới là điều quyết định.

Không chỉ làm việc chăm chỉ, Tống Tổ Nhi còn cho thấy mình sinh ra để đứng trước ống kính. Tạo hình trong cả hai dự án mới nhất đều đồng loạt viral, mỗi bức ảnh hậu trường tung ra đều khiến mạng xã hội "đứng hình".

Trong dự án cổ trang Biểu Muội Vạn Phúc mới đóng máy, Tống Tổ Nhi vào vai Chân Gia Phù, một mỹ nhân đoan trang nhưng kiên cường.

Bộ phim xoay quanh hành trình trưởng thành của Chân Gia Phù, từ một cô gái dám phản kháng cuộc hôn nhân mang tính giao dịch, đến khi dần nảy sinh tình cảm với đại biểu huynh Bùi Hữu An, mở ra một bàn cờ cuộc đời nơi biểu muội can đảm theo đuổi tình yêu và tự cứu lấy chính mình.

Khi một nữ tử mạnh mẽ, yêu ghét phân minh chạm mặt một nam tử ít lời nhưng chân thành trong từng hành động, một mối duyên nhẹ nhàng mà sâu sắc bắt đầu nảy nở.

Giữa những va đập của quyền lực, danh phận và cảm xúc, bộ phim khắc họa rõ ràng quy tắc sinh tồn của nữ giới thời Minh triều, đồng thời soi chiếu muôn mặt đời sống phụ nữ, có yếu mềm, có đấu tranh, có hy vọng và trên hết là sự trưởng thành từ chính lựa chọn của họ.

Tạo hình của Tống Tổ Nhi trong Biểu Muội Vạn Phúc

Tạo hình của cô được netizen gọi là "đỉnh cao cổ phong 2025". Trong những hình ảnh được hé lộ, Tống Tổ Nhi khiến người ta xuýt xoa vì vẻ đẹp trong trẻo nhưng vô cùng lộng lẫy, visual thanh thoát đúng chuẩn mỹ nữ cổ trang đời thực.

Những clip hậu trường được hé lộ, khoảnh khắc bước đi hay quay dưới tuyết, quay ánh sáng mờ đều lan viral vì góc nghiêng hoàn hảo, khí chất sang mà không lạnh, đẹp mà không giả.

Trái ngược cổ trang mong manh, Tống Tổ Nhi trong Nhập Cục lại là một đặc vụ ngầm thời dân quốc, khí chất sắc lạnh nhưng không mất đi vẻ thuần khiết vốn có. Hiện tại những thông tin cụ thề về nhân vật mà Tống Tổ Nhi đảm nhận chưa được công khai chi tiết nhưn theo tiết lộ người đẹp sẽ hoá thân thành 1 phóng viên tạp chí hoạt động ngầm tên là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh được mô tả xinh đẹp, rạng rỡ, tính cách gan dạ, cẩn trọng khéo léo, có anh trai thương yêu hết mực.

Tống Tổ Nhi trong Nhập Cục

Trong 1 số hình ảnh được rò rỉ, Tống Tổ Nhi xuất hiện với áo khoác đen dài , thần thái lạnh lùng, bước đi kiêu ngạo. Ở hình ảnh khác, cô nàng lại mang đến phong thái trẻ trung với vest nâu, mũ nồi đậm vibe trí thức. Mắt sắc, hàng chân mày sắc sảo, visual phảng phất nét "điệp viên điện ảnh kinh điển".

Nhiều netizen bình luận: "Đẹp kiểu nhìn là biết nguy hiểm", "Phim chưa chiếu đã biết ai là người ăn trọn spotlight".

Hai tạo hình, hai màu sắc nhưng điểm chung là chỉ Tống Tổ Nhi mới có thể mang thần thái này lên màn ảnh.