Nhận được tin nhắn này cần xóa gấp, tuyệt đối không làm một điều

Trong khoản thời gian gần đây nhiều người nhận được các tin nhắn giả mạo ngân hàng với những nội dung khác nhau. Thủ đoạn chung của kẻ gian là gửi các tin nhắn với nội dung khẩn cấp, đánh vào tâm lý lo sợ mất tiền hoặc vi phạm chính sách của người dùng. Một số kịch bản lừa đảo thường gặp:

- Cảnh báo đăng nhập bất thường: "Ứng dụng VCB Digibank của bạn được phát hiện kích hoạt trên thiết bị lạ. Nếu không phải bạn, vui lòng bấm vào de kiem tra hoac de huy."

- Thông báo trừ phí dịch vụ lạ: "Tài khoản của bạn đã đăng ký chương trình quảng cáo trên TikTok, mỗi tháng thu phí 2.250.000 VND. Vui lòng vào để kiểm tra hoặc hủy."

- Tin nhắn không dấu tương tự: "Tai khoan cua ban da dang ky chuong trinh quang cao tren TikTok, moi thang thu phi 3,600,000 VND, vui long vao duong link de kiem tra hoac de huy."

Lúc này, người dùng TUYỆT ĐỐI KHÔNG click vào các đường link lạ chứa trong tin nhắn.

Ảnh minh họa tin nhắn lừa đảo

Khi nhấp vào các đường link này, người dùng sẽ được chuyển đến một trang web giả mạo có giao diện gần như y hệt website chính thức của ngân hàng. Tại đây, họ sẽ bị yêu cầu cung cấp các thông tin bảo mật như: Họ tên, số điện thoại Số thẻ (16 số), ngày hết hạn, mã bảo mật CVV Tên đăng nhập, mật khẩu Internet Banking Mã OTP được gửi về điện thoại.

Ngay khi người dùng hoàn tất việc nhập thông tin, kẻ gian sẽ chiếm được quyền kiểm soát và thực hiện các giao dịch chiếm đoạt tiền trong tài khoản hoặc sử dụng thông tin cá nhân vào các mục đích bất hợp pháp khác.

Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, khi nhận được các tin nhắn đáng ngờ, người dùng cần bình tĩnh và ghi nhớ các nguyên tắc sau:

Kiểm tra kỹ tên miền (website):

Website chính thức của các tổ chức tại Việt Nam thường có đuôi tên miền là .vn hoặc .com.vn.

Các trang web lừa đảo thường sử dụng các đuôi lạ như .xyz, .top, .info, .vip... hoặc chứa các ký tự lạ trong tên miền (ví dụ: vietcombank.vn-vm.top). Tuyệt đối không nhấp vào các liên kết này.

Bảo mật thông tin tuyệt đối:

Không bao giờ cung cấp mật khẩu đăng nhập, mã PIN, mã CVV và đặc biệt là mã OTP cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Ngân hàng và các tổ chức uy tín không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật qua tin nhắn SMS, email hay các đường link không rõ ràng.

Xác minh thông tin qua kênh chính thức:

Khi nhận được tin nhắn đáng ngờ, hãy liên hệ trực tiếp với ngân hàng qua số hotline chính thức (in trên mặt sau thẻ hoặc trên website của ngân hàng) để xác thực thông tin.

Bạn cũng có thể xác minh độ tin cậy của tin nhắn bằng cách sao chép nội dung và gửi đến các đầu số của nhà mạng: 9548 (Viettel), 9241 (Mobifone), 1551 (Vinaphone).

Báo cáo tin nhắn rác và lừa đảo:

Khi phát hiện tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, hãy chủ động phản ánh tới Cục An toàn thông tin bằng cách chuyển tiếp tin nhắn đến đầu số 5656 (miễn phí) hoặc báo cáo qua website https://thongbaorac.ais.gov.vn/. Hành động này giúp bảo vệ cộng đồng và ngăn chặn kẻ gian tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.