Giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 8/2025

Tháng 8/2025, Honda Vision tiếp tục khẳng định vị thế "vua xe tay ga" tại Việt Nam. Sức hút của mẫu xe này không chỉ đến từ mức giá dễ tiếp cận mà còn từ những trang bị hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người dùng.

Dù Honda Việt Nam không điều chỉnh giá niêm yết so với tháng trước, giá bán thực tế tại các đại lý (giá lăn bánh tham khảo) vẫn có sự chênh lệch đáng kể.

Theo ghi nhận, mức chênh lệch phổ biến dao động từ 4.2 triệu đến 5.7 triệu đồng. Phiên bản Tiêu chuẩn đang có mức chênh cao nhất, trong khi phiên bản Cổ điển có giá bán thực tế cao nhất, chạm ngưỡng 41.5 triệu đồng.

Bảng giá xe máy Vision mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Trắng đen 31.310.182 37.000.000 5.689.818 Phiên bản cao cấp Xanh đen 32.979.273 37.200.000 4.220.727 Đỏ đen 32.979.273 37.200.000 4.220.727 Phiên bản đặc biệt Nâu đen 34.353.818 39.500.000 5.146.182 Phiên bản thể thao Đen 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Xám đen 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Phiên bản cổ điển Vàng đen bạc 36.612.000 41.500.000 4.888.000 Xanh đen bạc 36.612.000 41.500.000 4.888.000

Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm phí trước bạ, phí VAT, phí biển số và phí bảo hiểm. Giá xe có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của từng đại lý Honda và các khu vực bán xe.

Về thiết kế, Honda Vision sở hữu vóc dáng nhỏ gọn, thanh lịch, giúp người dùng dễ dàng di chuyển trong đô thị đông đúc. Điểm nhấn hiện đại đến từ hệ thống đèn LED toàn bộ, mặt đồng hồ kết hợp giữa màn hình LCD và đồng hồ analog, cùng logo 3D mới giúp tăng tính nhận diện. Đặc biệt, phiên bản Thể thao còn tạo sự khác biệt với vành trước 16 inch khỏe khoắn, nổi bật hơn so với vành 14 inch của các phiên bản còn lại.

Bên cạnh đó, Vision còn được trang bị nhiều tiện ích vượt trội, hướng đến sự tiện lợi tối đa cho người dùng, như hệ thống khóa thông minh Smart Key giúp tăng cường an toàn, không gian chứa đồ rộng rãi với cốp xe 15,8 lít cùng hộc chứa đồ trước có nắp đậy, và một cổng sạc Type-C tích hợp sẵn để sạc các thiết bị di động.

Hoàn thiện cho trải nghiệm lái là "trái tim" của xe, khối động cơ eSP 110cc, xi-lanh đơn tích hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ này không chỉ sản sinh công suất 8,8 mã lực và mô-men xoắn 9,29 Nm, mang lại khả năng vận hành mượt mà, bền bỉ, mà còn đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu – một trong những yếu tố quan trọng nhất chinh phục người tiêu dùng Việt.