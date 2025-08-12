Giá xe máy Honda SH Mode mới nhất tháng 8/2025

KV, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 19:30 12/08/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Bảng giá xe máy Honda SH Mode tại các đại lý trên cả nước được cập nhật liên tục trong bài viết dưới đây.

Tháng 8/2025, Honda SH Mode tiếp tục được mở bán trên thị trường với 4 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Thể thao và Đặc biệt, và đa dạng 8 màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Đỏ Đen, Xanh, Xanh Đen, Xám Đen và Bạc Đen. Đây là mẫu xe thiết kế sang trọng và nữ tính và được ưa chuộng trên thị trường.

Ghi nhận mới nhất, giá niêm yết của Honda SH Mode trong tháng 8/2025 không có sự thay đổi so với trước. Cụ thể, giá đề xuất cho phiên bản Tiêu chuẩn là 57.132.000 đồng, phiên bản Cao cấp là 62.139.273 đồng, phiên bản Đặc biệt là 63.317.455 đồng và phiên bản Thể thao có giá cao nhất là 63.808.363 đồng.

Giá xe máy Honda SH Mode mới nhất tháng 8/2025- Ảnh 1.

Tuy nhiên, một tin vui cho người tiêu dùng là giá bán thực tế tại các đại lý trong tháng 8 đã có dấu hiệu "hạ nhiệt". So với các tháng trước, mức chênh lệch đã giảm đáng kể, hiện chỉ còn cao hơn giá đề xuất từ 5.700.000 đến 6.600.000 đồng. Phiên bản Thể thao vẫn là phiên bản có mức chênh lệch cao nhất. 

So với thời điểm đầu năm, giá thực tế của SH Mode có thể cao hơn từ 8.860.727 đến 10.691.637 đồng so với giá niêm yết thì đây là một mức giảm mạnh, lên đến 3 - 4 triệu đồng cho mỗi chiếc.  

Bảng giá xe SH Mode mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
Phiên bản tiêu chuẩn (CBS)Đỏ57.132.00062.800.0005.668.000
Xanh57.132.00062.800.0005.668.000
Trắng57.132.00062.800.0005.668.000
Phiên bản cao cấp (ABS)Xanh đen62.139.27368.400.0006.260.727
Đỏ đen62.139.27368.400.0006.260.727
Phiên bản đặc biệt (ABS)Bạc đen63.317.45569.900.0006.582.545
Đen63.317.45569.900.0006.582.545
Phiên bản thể thao (ABS)Xám đen63.808.36370.400.0006.591.637

Lưu ý: Bảng giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí bảo hiểm xe máy, phí trước bạ cùng phí ra biển số. Giá xe có thể được thay đổi tùy theo từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán xe.

Giá xe máy Honda SH Mode mới nhất tháng 8/2025- Ảnh 2.

SH Mode là một trong số các dòng xe tay ga nổi bật trên thị trường của Honda, được thiết kế đặc biệt cho phái nữ với vẻ ngoài gọn gàng và đẳng cấp, cùng động cơ eSP+ 4 van hiệu quả cao. Mẫu xe này không chỉ nổi bật với diện mạo quý phái mà còn tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến từ dòng xe SH cao cấp, mang lại trải nghiệm lái thoải mái và hiệu quả trong việc tiết kiệm nhiên liệu, làm nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người đánh giá cao sự tiện nghi và phong cách

Bảng giá xe máy Honda Air Blade mới nhất tháng 8/2025
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày