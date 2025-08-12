Giá xe máy Honda SH Mode mới nhất tháng 8/2025

Tháng 8/2025, Honda SH Mode tiếp tục được mở bán trên thị trường với 4 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Thể thao và Đặc biệt, và đa dạng 8 màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Đỏ Đen, Xanh, Xanh Đen, Xám Đen và Bạc Đen. Đây là mẫu xe thiết kế sang trọng và nữ tính và được ưa chuộng trên thị trường.

Ghi nhận mới nhất, giá niêm yết của Honda SH Mode trong tháng 8/2025 không có sự thay đổi so với trước. Cụ thể, giá đề xuất cho phiên bản Tiêu chuẩn là 57.132.000 đồng, phiên bản Cao cấp là 62.139.273 đồng, phiên bản Đặc biệt là 63.317.455 đồng và phiên bản Thể thao có giá cao nhất là 63.808.363 đồng.

Tuy nhiên, một tin vui cho người tiêu dùng là giá bán thực tế tại các đại lý trong tháng 8 đã có dấu hiệu "hạ nhiệt". So với các tháng trước, mức chênh lệch đã giảm đáng kể, hiện chỉ còn cao hơn giá đề xuất từ 5.700.000 đến 6.600.000 đồng. Phiên bản Thể thao vẫn là phiên bản có mức chênh lệch cao nhất.

So với thời điểm đầu năm, giá thực tế của SH Mode có thể cao hơn từ 8.860.727 đến 10.691.637 đồng so với giá niêm yết thì đây là một mức giảm mạnh, lên đến 3 - 4 triệu đồng cho mỗi chiếc.

Bảng giá xe SH Mode mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) Đỏ 57.132.000 62.800.000 5.668.000 Xanh 57.132.000 62.800.000 5.668.000 Trắng 57.132.000 62.800.000 5.668.000 Phiên bản cao cấp (ABS) Xanh đen 62.139.273 68.400.000 6.260.727 Đỏ đen 62.139.273 68.400.000 6.260.727 Phiên bản đặc biệt (ABS) Bạc đen 63.317.455 69.900.000 6.582.545 Đen 63.317.455 69.900.000 6.582.545 Phiên bản thể thao (ABS) Xám đen 63.808.363 70.400.000 6.591.637

Lưu ý: Bảng giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí bảo hiểm xe máy, phí trước bạ cùng phí ra biển số. Giá xe có thể được thay đổi tùy theo từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán xe.

SH Mode là một trong số các dòng xe tay ga nổi bật trên thị trường của Honda, được thiết kế đặc biệt cho phái nữ với vẻ ngoài gọn gàng và đẳng cấp, cùng động cơ eSP+ 4 van hiệu quả cao. Mẫu xe này không chỉ nổi bật với diện mạo quý phái mà còn tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến từ dòng xe SH cao cấp, mang lại trải nghiệm lái thoải mái và hiệu quả trong việc tiết kiệm nhiên liệu, làm nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người đánh giá cao sự tiện nghi và phong cách