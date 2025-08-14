Lên Shopee săn deal iPhone đang giảm giá mạnh, hàng ngon mà lại rẻ

Hiện nay, nhiều người chọn mua iPhone đời cũ để trải nghiệm công nghệ Apple với chi phí tiết kiệm. Trong đó, top các iPhone cũ đáng mua nhất năm 2025 phải kể tới một số mẫu phổ biến từ các dòng iPhone 11 đến iPhone 15. Các sản phẩm này là lựa chọn tốt về hiệu năng, camera và giá cả phù hợp nhiều phân khúc người dùng. Tuy nhiên có một cách thông minh hơn để sắm iPhone mà vẫn tiết kiệm chính là săn sale.

Cùng check loạt deal ưu đãi cho các sản phẩm hiện đang có trên Shopee nhé.

iPhone 15 giảm 10 triệu đồng

Là dòng máy cao cấp nhất trên thị trường thứ cấp, iPhone 15 là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tận hưởng những công nghệ gần như mới nhất mà không phải trả giá niêm yết. Bạn sẽ có được màn hình Dynamic Island, cổng sạc USB-C lần đầu xuất hiện vô cùng tiện lợi, cùng hiệu năng ấn tượng từ chip A16 Bionic.

Hiện giá sản phẩm này đã giảm gần 10 triệu đồng so với thời điểm mới ra mắt.

Nơi mua: Shopee

iPhone 14 giảm đậm nửa giá

Ra mắt năm 2022, iPhone 14 vẫn là một lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc. So với các phiên bản 14 Pro và 14 Pro Max đặc biệt hấp dẫn khi sở hữu màn hình Dynamic Island và camera 48MP - những tính năng "ăn tiền" vốn chỉ có trên dòng máy cao cấp. Với hiệu năng vẫn đảm bảo xử lý mượt mà mọi tác vụ trong nhiều năm tới, đây là sự cân bằng hợp lý giữa việc chi một mức giá dễ chịu hơn và việc được trải nghiệm các công nghệ thời thượng.

Nơi mua: Shopee

iPhone 13 đang có giá "rẻ vô địch"

Dù đã có mặt trên thị trường vài năm, iPhone 13 series cũ vẫn là một "người giữ giá trị" đích thực nhờ hiệu năng bền bỉ của chip A15 Bionic và sự đảm bảo hỗ trợ cập nhật iOS lâu dài. Chiếc điện thoại này đầy đủ các tính năng và hoạt động ổn định. Với mức giá hợp lý, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự ổn định, hiệu năng tốt trong một thiết kế không hề lỗi thời.

Nơi mua: Shopee

iPhone 16 và iPhone 16 Pro

Là lựa chọn hàng đầu trên thị trường, iPhone 16 và iPhone 16 Pro dù mới ra mắt không lâu nhưng đã khẳng định sức mạnh và sự yêu thích của người dùng. Hiện tại, 2 mẫu iPhone mới này còn đang được hạ xuống mức giá hấp dẫn, lên đến 3 triệu đồng với iPhone.

Nơi mua: Shopee

Còn với iPhone 16 Pro, chiếc điện thoại này đã giảm hơn 6 triệu đồng so với thời điểm chính thức ra mắt thị trường. Đây là một mức giá hợp lý để sắm một chiếc điện thoại cao cấp bậc nhất hiện nay với chip A18 Pro, camera góc siêu rộng 48MP và khả năng zoom quang học 5x...

Nơi mua: Shopee