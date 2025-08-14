Thủ đoạn lừa đảo qua mạng nhắm vào sinh viên, phụ huynh

Sáng ngày 12/8, Đại học Y Hà Nội đăng bài viết cảnh báo tình trạng mạo danh nhà trường để tuyển dụng. Cụ thể, nhà trường cho biết trên mạng xã hội đã xuất hiện một trang mang tên "Tuyển dụng HMU", tự ý sử dụng hình ảnh và thông tin của trường mà không được phép.

Đại học Y Hà Nội khẳng định, đây không phải là trang chính thức của Trường Đại học Y Hà Nội. Trường chỉ có duy nhất fanpage chính thức có tên Trường Đại học Y Hà Nội – Hanoi Medical University.

Đại học Y Hà Nội cảnh báo tình trạng mạo danh nhà trường. Ảnh: Đại học y Hà Nội

Nhà trường đề nghị giảng viên, sinh viên, và các đối tác không tương tác, cung cấp thông tin cá nhân với trang mạo danh. Đồng thời báo cáo (report) trang mạo danh tới Facebook để tránh rủi ro.

Bên cạnh đó, trường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi, hình ảnh và uy tín của Nhà trường.

Chiều ngày 11/8, Đại học Y Dược TP.HCM cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Nhà trường cho biết Facebook xuất hiện trang "Đại học Y Dược - Kênh Việc Làm" thường xuyên đăng lại các bài viết từ trang chính thức, gây nhầm lẫn cho cộng đồng.

Trang giả mạo này còn yêu cầu cung cấp thông tin người dùng với mục đích giới thiệu việc làm, ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trang Đại học Y Dược - Kênh Việc Làm là giả mạo. Ảnh: Đại học Y Dược TP.HCM

Qua đó, nhà trường đề nghị sinh viên, phụ huynh không theo dõi trang giả mạo, không cung cấp thông tin cho trang giả mạo và chỉ theo dõi, cập nhật thông tin tại trang Facebook chính thức có tên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 6/8, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cũng lên tiếng cảnh báo hiện tượng mạo danh ĐHQGHN và các đơn vị thành viên để lừa đảo "trúng tuyển" chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò như:

- Gửi thông báo giả mạo tinh vi về việc trúng tuyển các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, nhận học bổng học tập tại các trường đại học nước ngoài, hỗ trợ tài chính ... qua email, tin nhắn, nền tảng họp trực tuyến (Zoom), mạng xã hội;

- Tạo lập văn bản giả mạo, làm giả chữ ký cán bộ và con dấu của ĐHQGHN hoặc các đơn vị thành viên để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, hoặc nộp tiền trái quy định;

- Thiết lập các trang web, fanpage, tài khoản mạng xã hội mạo danh ĐHQGHN và các đơn vị thuộc ĐHQGHN để tiếp cận, lừa đảo người học.

Hình ảnh giả mạo văn bản của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên . Ảnh Đại học Quốc gia Hà Nội

Trước sự việc trên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) khẳng định, mọi thông tin chính thức của trường đều được công bố công khai qua các kênh chính thống.

Cụ thể, gồm website: https://vnu.edu.vn ; fanpage chính thức “Đại học Quốc gia Hà Nội – VNU”; cùng các website và fanpage đã được xác thực của các đơn vị thành viên, trực thuộc. Ngoài ra, ĐHQGHN sử dụng các địa chỉ email chính thức như: Ban Hợp tác và Phát triển (cooperation@vnu.edu.vn), Văn phòng ĐHQGHN (vanphong@vnu.edu.vn) và Chương trình trao đổi sinh viên ( ipd@vnu.edu.vn ).

Đồng thời, nhà trường khuyến cáo học sinh, sinh viên và người học ĐHQGHN tuyệt đối cảnh giác trước các thông tin và yêu cầu không rõ nguồn gốc. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, cũng như không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào nếu chưa được xác minh qua các kênh chính thức.

Trong trường hợp, cần kiểm chứng thông tin học sinh, sinh viên liên hệ trực tiếp với đơn vị đào tạo hoặc Văn phòng/Ban Hợp tác và Phát triển ĐHQGHN để xác thực trước khi thực hiện giao dịch hay chia sẻ dữ liệu cá nhân.

Nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại cho cá nhân, gia đình và ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, cần báo ngay cho Văn phòng hoặc Ban Hợp tác và Phát triển ĐHQGHN, hoặc thông báo cho cơ quan chức năng.

Vào đầu tháng 7, Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) cũng từng cảnh báo về trang website và tài khoản mạo danh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng để đăng tin tuyển dụng không đúng sự thật, có dấu hiệu lừa đảo, thu phí tuyển dụng trái phép hoặc thu thập thông tin cá nhân người dùng với mục đích xấu.

Cảnh báo trang tuyển dụng giả mạo Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Nhà trường khẳng định, mọi thông tin tuyển dụng chính thức chỉ được đăng tải trên website https://hiu.vn và các kênh truyền thông đã được xác thực, bao gồm fanpage “Đại học Quốc tế Hồng Bàng” và các địa chỉ email có đuôi @hiu.vn. Đồng thời, trường tuyệt đối không thu bất kỳ khoản phí nào trong suốt quá trình tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ hay phỏng vấn.

Do vậy, nhà trường khuyến cáo phụ huynh, sinh viên, học sinh và người tìm việc cần hết sức cẩn trọng khi tiếp cận các thông tin tuyển dụng liên quan đến Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và không tham gia bất kỳ hình thức tuyển dụng nào xuất phát từ nguồn không rõ ràng.