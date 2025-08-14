Tablet Android “đa nhiệm” cho sinh viên đa năng tại Thế Giới Di Động: học tập, giải trí, thiết kế… gì cũng tiện

Thế giới thay đổi, cuộc sống của học sinh - sinh viên cũng thay đổi, không chỉ xoay quanh việc học và giải trí. Họ còn tham gia câu lạc bộ, làm thêm, sáng tạo nội dung và hàng tá hoạt động vui chơi khác. Chính vì thế, một thiết bị công nghệ cũng phải "đa nhiệm" chẳng kém chủ nhân của nó. Tablet chính là lựa chọn "gọn mà chất", vừa phục vụ việc học, vừa giải trí mượt mà, lại còn hỗ trợ thiết kế, ghi chú và làm việc nhóm mọi lúc mọi nơi.

Nếu đang tìm một "cạ cứng" cho năm học mới, tháng 8 này là thời điểm vàng để bạn sắm tablet tại Thế Giới Di Động. Hàng loạt mẫu tablet Android (trừ iPad) đang được giảm giá đến 4 triệu đồng. Học sinh, sinh viên còn được giảm thêm đến 2 triệu đồng tùy sản phẩm, nghĩa là bạn có thể tiết kiệm lên đến 6 triệu so với giá niêm yết. Thêm vào đó, chương trình "Xài trước trả sau" với trả chậm 0% lãi suất giúp bạn dễ dàng rinh máy mà không lo áp lực tài chính ban đầu.

Thế Giới Di Động là điểm mua máy tính bảng Android hàng đầu với đa dạng lựa chọn, hàng loạt model đặc quyền khó thể tìm thấy ở nơi nào khác

Với loạt ưu đãi này, việc chọn tablet Android tại Thế Giới Di Động không chỉ là mua một thiết bị công nghệ, mà còn là cơ hội nâng cấp trải nghiệm học tập và giải trí cho cả năm học. Bạn sẽ dễ dàng tiếp cận đủ mọi lựa chọn, từ những mẫu gọn nhẹ để học online, đọc tài liệu, cho tới các model mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu thiết kế, edit video hay chơi game. Và nếu vẫn đang băn khoăn, dưới đây là một số gợi ý để bạn có thể chọn được thiết bị phù hợp nhất.

Chẳng hạn, nếu bạn thuộc nhóm thích một chiếc tablet màn hình rộng để vừa học vừa "cày" phim thì Xiaomi Redmi Pad 2 4G 4GB/128GB sẽ là ứng viên sáng giá. Có giá chỉ 5,89 triệu đồng, thiết bị này sở hữu màn hình IPS LCD 11 inch với độ phân giải 2.5K sắc nét, mang lại màu sắc sống động và tần số quét 90Hz cho thao tác vuốt chạm mượt mà. Hệ thống 4 loa công nghệ Dolby Atmos giúp trải nghiệm âm thanh chân thực như đang ở rạp. Với pin lớn 9000mAh, thiết bị đủ sức đồng hành cùng bạn trọn ngày, từ các tiết học lúc sáng sớm đến những giờ giải trí đêm muộn.

Xiaomi Redmi Pad 2 4G 4GB/128GB có tỷ lệ 16:10 tối ưu cho việc duyệt web và xem video, lại có nhiều công nghệ giúp giảm mỏi mắt, hỗ trợ giấc ngủ ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài

Nếu ưu tiên một thiết kế mỏng nhẹ, dễ dàng mang theo và hỗ trợ sạc nhanh, OPPO Pad SE 4G 4GB/128GB chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Với thân máy kim loại nguyên khối chỉ mỏng 7,39mm và trọng lượng khoảng 530g, bạn có thể bỏ gọn trong balo và mang đi bất cứ đâu. Màn hình lớn hiển thị đẹp, màu sắc tươi tắn giúp cả việc học lẫn giải trí đều "đã mắt". Máy sử dụng vi xử lý MediaTek Helio G100 cho hiệu năng ổn định, cùng viên pin 9340mAh và công nghệ sạc nhanh 33W SUPERVOOC đảm bảo năng lượng cho cả ngày dài. Hiện OPPO Pad SE 4G đang có giá hấp dẫn chỉ 6,38 triệu đồng, tặng kèm nhiều phiếu mua hàng và giảm giá thêm cho học sinh - sinh viên.

Tổng thể thiết kế của OPPO Pad SE 4G vừa thanh lịch vừa gọn gàng, lý tưởng cho ai yêu thích phong cách sống năng động

Còn nếu bạn thuộc nhóm "đa-zi-năng" – cần một thiết bị mạnh mẽ để học tập, giải trí, làm thêm và sáng tạo nội dung - thì Samsung Galaxy Tab S10 FE WiFi 8GB/128GB đích thị là trợ thủ đắc lực. Máy được trang bị vi xử lý 8 nhân mạnh mẽ, xử lý mượt mà mọi tác vụ từ làm bài thuyết trình, chỉnh sửa tài liệu đến chơi game và thiết kế đồ họa. Bộ nhớ trong 128GB (hỗ trợ mở rộng đến 2TB) cho bạn thoải mái lưu trữ tài liệu, dự án cá nhân, hình ảnh và video. Hiện sản phẩm đang được giảm chỉ còn 10,59 triệu đồng tại Thế Giới Di Động, học sinh sinh viên được giảm thêm đến 1,2 triệu đồng.

Điểm nhấn của Samsung Galaxy Tab S10 FE là bút S Pen đi kèm, cực kỳ tiện lợi để bạn ghi chú hay phác thảo ý tưởng bất cứ lúc nào

Ngoài các mẫu trên, Thế Giới Di Động còn nhiều mẫu tablet Android khác với đa dạng phân khúc, trang bị, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu học tập lẫn giải trí của sinh viên hiện đại cần. Năm 2025 rồi, việc sắm tablet không chỉ là mua một món đồ công nghệ, mà là đầu tư vào sự tiện lợi, linh hoạt và hiệu quả cho cả năm học.

Hãy ghé ngay Thế Giới Di Động để trải nghiệm thực tế, so sánh và chọn ra "chiến hữu" phù hợp nhất. Với ưu đãi chỉ diễn ra trong tháng 8 này, đây là cơ hội tuyệt vời để bạn bắt đầu năm học mới thật hứng khởi cùng một chiếc tablet Android vừa hợp ví, vừa hợp gu, lại "đa nhiệm" đúng như chính bạn!