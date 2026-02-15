Nhận được 2 thông báo này, Zalo của bạn đang bị theo dõi hoặc chiếm quyền truy cập

Trong quá trình sử dụng, nếu hệ thống phát hiện dấu hiệu đăng nhập bất thường, Zalo sẽ gửi cảnh báo bảo mật đến người dùng. Đây là cơ chế nhằm giúp chủ tài khoản kịp thời phát hiện nguy cơ bị xâm nhập. Tuy nhiên, nếu chủ quan hoặc xử lý sai cách, người dùng có thể mất quyền kiểm soát tài khoản chỉ trong thời gian ngắn.

Thực tế cho thấy nhiều trường hợp bị chiếm quyền truy cập bắt nguồn từ các thói quen tưởng chừng vô hại như đăng nhập Zalo trên thiết bị công cộng nhưng quên đăng xuất, sử dụng điện thoại hoặc máy tính của người khác. Khi đó, đối tượng xấu có thể dễ dàng truy cập và thay đổi thông tin cá nhân.

Người dùng cần đặc biệt lưu ý khi nhận được các thông báo đăng nhập lạ từ Zalo. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, việc làm mất số điện thoại, Gmail đăng ký tài khoản, hoặc nhấp vào các đường link chứa mã độc cũng là nguyên nhân khiến tài khoản bị đánh cắp.

Hai thông báo quan trọng người dùng cần đặc biệt lưu ý

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ gửi một trong hai cảnh báo sau:

1. “Bạn có phải là người đang đăng nhập?”

Thông báo này xuất hiện khi tài khoản được đăng nhập từ thiết bị lạ. Nếu chính bạn thực hiện đăng nhập, hãy chọn “Kiểm tra bảo mật” và xác nhận “Đây là tôi”.

Ngược lại, nếu không phải bạn, cần lập tức chọn “Kiểm tra bảo mật” > “Không phải tôi” > “Chặn ngay”, sau đó đổi mật khẩu để ngăn chặn nguy cơ bị chiếm đoạt.

2. “Có phải bạn vừa đăng nhập?”

Đây cũng là cảnh báo liên quan đến việc truy cập từ thiết bị hoặc vị trí bất thường. Nếu là bạn, hãy xác nhận “Đây là tôi”. Nếu không, cần chọn “Không phải tôi” > “Đăng xuất ngay”, đồng thời sử dụng tính năng “Báo xấu” để hệ thống ghi nhận hành vi đáng ngờ.

Thông báo này thường xuất hiện khi có yêu cầu đăng nhập từ thiết bị mới. Nếu không phải bạn thực hiện, cần chọn “Không phải tôi” và “Chặn ngay” để ngăn chặn yêu cầu kích hoạt.

Trong trường hợp đã thay đổi số điện thoại và không còn sử dụng số cũ đăng ký tài khoản, người dùng nên thực hiện thao tác “Đổi số điện thoại” để bảo đảm quyền kiểm soát.

Cách bảo vệ tài khoản Zalo

Bên cạnh việc phản hồi nhanh các cảnh báo từ hệ thống, người dùng cần nâng cao ý thức bảo mật:

- Không nhấp vào liên kết lạ, kể cả khi người gửi tự xưng là “Zalo” hoặc “chăm sóc khách hàng”.

- Không chia sẻ mã kích hoạt, mật khẩu cho bất kỳ ai.

- Luôn đăng xuất khi sử dụng trên thiết bị không phải của cá nhân.

Zalo hiện là nền tảng liên lạc và làm việc phổ biến với hàng chục triệu người Việt, lưu trữ nhiều dữ liệu cá nhân quan trọng. Việc nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường và xử lý đúng cách là yếu tố then chốt giúp người dùng bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân trong môi trường số.

Theo Trang thông tin điện tử Công an Thành phố Huế