Nhà sản xuất giải Oscar vẫn ủng hộ Will Smith hậu lùm xùm cái tát

Nhiều tháng sau sự kiện Will Smith tát đồng nghiệp ngay trên sân khấu Oscar, nhà sản xuất Will Packer của lễ trao giải này đã lên tiếng và nhắc về vụ việc lùm xùm. Theo đó, nhà sản xuất này khẳng định vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Will Smith trong chặng đường sắp tới.

"Tôi thích việc anh ấy rất minh bạch trong cả quá trình của mình", nhà sản xuất trả lời phỏng vấn của Entertainment Tonight, "Rõ ràng anh ấy đang trải qua quá trình phục hồi của chính bản thân mình".

"Tôi nghĩ anh ấy đã có ba thập kỷ làm việc trong ngành này và đã trở thành một con người hoàn toàn đối ngược với chỉ vài giây mọi người nhìn thấy trên truyền hình (cái tát tại Oscar). Đó là lí do vì sao tôi vẫn ủng hộ anh ấy", Will Packer nói tiếp.

(Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa nhà sản xuất của giải Oscar ủng hộ hành vi bạo lực. Anh vẫn luôn yêu quý cả Will Smith và Chris Rock và sẽ không để sự việc này làm ảnh hưởng tới quyết định của bản thân.

Trước đó, Willow Smith - con gái của Will Smith - cũng nhắc tới việc bố mình hành hung đồng nghiệp ngay trên sóng truyền hình. Nữ ca sĩ/diễn viên khẳng định không giận bố mình về hành động này. "Tôi nghĩ cả gia đình tôi đều là con người thôi và tôi chấp nhận họ với tính cách vô cùng con người đó", người dẫn chương trình Red Table Talk chia sẻ, "Bởi vì vị trí của chúng tôi mà đôi khi tính cách con người này không được chấp nhận. Chúng tôi bị đánh giá bởi một hành động của mình và bị coi là không có lối sống lành mạnh. Chuyện của bố tôi không khiến tôi sợ hãi như chính con quỷ ở bên trong tôi vậy".

Trong khi đó, Will Smith hiện đã gửi lời xin lỗi trực tiếp tới Chris Rock qua một video được đăng tải trên mạng gần đây. Trong video này, nam diễn viên tỏ ra vô cùng hối hận trước hành động của mình, đồng thời anh muốn có thể tiếp tục làm bạn với danh hài sau tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên, đáp lại lời xin lỗi của đồng nghiệp, Chris Rock tỏ ra thờ ơ và thậm chí có vẻ như không có ý định làm hòa.

Theo Fox News