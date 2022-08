Chris Rock không có ý định làm hòa với Will Smith hậu cái tát tại Oscar

Will Smith mới đây đã bất ngờ đăng tải một video nhằm thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về cái tát đối với Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2022. Trong video này, nam diễn viên tỏ ra vô cùng hối hận trước hành động của mình, đồng thời anh muốn có thể tiếp tục làm bạn với danh hài sau tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên, đáp lại lời xin lỗi của đồng nghiệp, Chris Rock tỏ ra thờ ơ và thậm chí có vẻ như không có ý định làm hòa.

Theo nguồn tin từ Entertainment Tonight, danh hài này thậm chí còn "không sẵn sàng" nói chuyện lại với Will Smith . "Chris Rock không định liên lạc với Will Smith đâu. Anh ấy cho rằng Will Smith chỉ xin lỗi vì lợi ích riêng của bản thân mà thôi", nguồn tin chia sẻ, "Will cần sự tha thứ của công chúng nhiều hơn là của Chris Rock".

Thực tế, ngay sau khi Will Smith đăng tải video giải đáp mọi thắc mắc của khán giả về hành vi bạo lực của mình trên sân khấu Oscar, Chris Rock đã mỉa mai người bạn đồng nghiệp trong tour diễn mới đây. Cụ thể, anh gọi Will Smith là "Suge Smith", mỉa mai anh giống như Marion "Suge" Knight - một cựu chủ tịch hãng thu âm nổi tiếng có thái độ hung hăng với tất cả mọi người.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Chris Rock nhắc tới cái tát của chủ nhân tượng vàng Oscar theo cách mỉa mai này. Trong nhiều buổi diễn hài của mình, Chris Rock đều ẩn ý nhắc tới sự kiện này, điều này cho thấy anh chưa từng tha thứ cho hành vi của Will Smith.

Theo Fox News