Nhà ngập rác mùng 1 nhưng sợ mất lộc: Áp dụng mẹo nhỏ này để dọn dẹp mà tiền tài vẫn ùn ùn kéo đến

Tết đến xuân về, bên cạnh những niềm vui sum họp thì các kiêng kỵ dân gian luôn là chủ đề khiến không ít người đau đầu. Nổi bật nhất trong số đó chính là "lệnh cấm" quét nhà, đổ rác vào ngày mùng 1 Tết với nỗi lo sợ sẽ quét sạch tài lộc, vượng khí ra khỏi cửa. Thế nhưng trong cuộc sống hiện đại, khi mâm cỗ Tất niên hay những buổi tụ tập đầu năm kéo theo đủ thứ lộn xộn, việc phải giữ không gian sống nguyên trạng cả ngày dường như là một sự chịu đựng bức bối. Liệu việc lỡ tay cầm chổi có thực sự "nghiêm trọng" đến mức đánh bay may mắn của cả một năm? Hãy cùng giải mã câu chuyện này dưới góc nhìn thấu đáo hơn, để ngày xuân thực sự trọn vẹn và an yên.

Nguồn gốc sâu xa của nỗi sợ "quét lộc ra đường"

Chúng ta lớn lên với lời căn dặn của bà, của mẹ rằng mùng 1 tuyệt đối không được đụng đến cây chổi. Tục lệ này vốn bắt nguồn từ một điển tích xưa về người lái buôn Âu Minh được Thủy thần tặng cho một người hầu tên là Như Nguyệt. Kể từ ngày có Như Nguyệt, nhà Âu Minh làm ăn phát đạt, tiền bạc vào như nước. Thế nhưng trong một ngày mùng 1 Tết, Âu Minh nóng giận đánh Như Nguyệt, khiến nàng sợ hãi chui vào đống rác ở góc nhà rồi biến mất.

Từ đó, nhà Âu Minh cũng lụi bại, nghèo túng. Dân gian truyền tai nhau câu chuyện này và hình thành tục kiêng hót rác, kiêng quét nhà trong ba ngày Tết vì sợ vô tình hắt hủi Thần Tài ẩn náu trong nhà.

Dưới lăng kính của tín ngưỡng Á Đông, những ngày đầu năm mới là thời điểm các luồng cát khí, vượng khí hội tụ mạnh mẽ nhất trong ngôi nhà. Hành động quét rác hắt ra khỏi cửa được ví như việc tự tay đẩy lùi những trường năng lượng tốt lành, làm tiêu tán đi tài lộc vừa mới chớm tụ lại sau thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Sự thật bất ngờ: Cứ để nhà bẩn mới là tự tay "đuổi" Thần Tài

Tuy nhiên, sự thật khiến nhiều người ngã ngửa là việc giữ khư khư một đống rác trong nhà suốt ngày mùng 1 cũng mang lại tác dụng ngược. Theo các nguyên lý phong thủy học phương Đông, Thần Tài hay những luồng cát tinh thường chỉ ưu ái ghé thăm những không gian sáng sủa, sạch sẽ và thơm tho.

Khi nhà cửa ngập tràn vỏ hạt dưa, mẩu bánh kẹo rơi vãi hay bụi bẩn, không gian ấy sẽ vô tình sinh ra "uế khí" hay còn gọi là tà khí. Chính luồng khí xấu này sẽ tích tụ, cản trở sự lưu thông của dòng năng lượng tích cực, khiến gia đạo dễ bức bối, tinh thần không thoải mái.

Thử hỏi, trong một căn phòng lộn xộn, bản thân chúng ta còn cảm thấy mệt mỏi, chật chội thì làm sao những trường năng lượng may mắn có thể lưu trú? Do đó, việc hiểu cứng nhắc về tục kiêng quét nhà đôi khi lại đang làm khó chính chúng ta và tự tay tạo ra rào cản phong thủy ngay trong ngày đầu năm mới.

Tuyệt chiêu dọn dẹp mùng 1: Quét sao cho lộc vẫn đầy kho?

Tin vui cho các chị em chuộng sự sạch sẽ là chúng ta hoàn toàn có thể dọn dẹp nhà cửa ngày mùng 1 mà không hề phạm phải kiêng kỵ, chỉ cần một chút tinh tế trong cách thực hiện. Thay vì quét rác thẳng từ trong nhà hắt ra ngoài cửa chính, bạn hãy làm ngược lại. Hãy nhẹ nhàng cầm chổi quét từ các phòng, từ ngoài cửa dồn vào một góc khuất trong nhà, thường là góc bếp hoặc góc phòng khách.

Cách làm này mang ý nghĩa phong thủy vô cùng sâu sắc: "gom tài, tụ lộc". Rác lúc này được xem như những "vật tụ khí", khi gom lại một chỗ nghĩa là bạn đang thu vén của cải, giữ lại may mắn cho gia đình. Sau khi gom gọn, hãy để rác vào một chiếc thùng có nắp đậy kín để ngăn uế khí phát tán, và kiên nhẫn đợi đến hết ngày mùng 3 Tết mới đem đi đổ. Bằng thao tác nhỏ này, không gian sống vừa giữ được sự tinh tươm, thanh sạch để đón khách quý, vừa bảo toàn trọn vẹn những yếu tố tâm linh tốt đẹp nhất.

Tết là khoảng thời gian để thảnh thơi và tận hưởng. Đừng để những nỗi lo vô hình tạo thêm gánh nặng lên đôi vai của người phụ nữ trong gia đình. Chỉ cần thuận tự nhiên, giữ cho không gian sống luôn ngập tràn hơi ấm và sự gọn gàng, tâm trạng con người vui vẻ, hòa ái thì đó chính là phong thủy tốt nhất để chiêu tài rước lộc cho một năm rực rỡ sắp tới.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)