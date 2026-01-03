Phòng tắm vốn là nơi ẩm ướt và thiếu ánh sáng tự nhiên nhất trong nhà, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi. Nhiều gia đình Việt có thói quen tận dụng không gian này để lưu trữ đồ dùng vì sự tiện lợi, nhưng vô tình biến chúng thành "ổ bệnh" gây hại cho sức khỏe. Để bảo vệ bản thân và gia đình, bạn nên loại bỏ ngay 5 vật dụng sau đây ra khỏi nhà tắm:

1. Khăn tắm và khăn mặt

Đây là sai lầm phổ biến nhất của các gia đình. Môi trường ẩm thấp khiến khăn luôn trong trạng thái ẩm ướt, trở thành nơi trú ngụ cho các loại vi khuẩn và ve bám.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, nếu treo khăn gần bồn cầu, mỗi khi xả nước, các hạt nước li ti mang theo vi khuẩn sẽ bám trực tiếp vào sợi vải. Việc sử dụng những chiếc khăn nhiễm khuẩn này để lau mặt hay cơ thể là nguyên nhân hàng đầu gây kích ứng da, nổi mụn trứng cá và viêm nang lông. Tốt nhất, sau khi sử dụng, bạn nên mang khăn ra phơi ở ban công nơi có ánh nắng mặt trời để diệt khuẩn.

2. Chổi và cây lau nhà

Nhiều người thường vứt chổi hoặc cây lau nhà vào góc phòng tắm sau khi dọn dẹp. Độ ẩm cao làm cho phần bông lau và sợi chổi không thể khô hoàn toàn, dẫn đến nấm mốc phát triển ở đáy dụng cụ, gây mùi hôi khó chịu và làm mục sợi vải. Khi bạn tiếp tục dùng chúng để vệ sinh, vi khuẩn và nấm mốc sẽ lây lan ra khắp các phòng khác, làm ô nhiễm môi trường sống toàn diện.

Hãy treo dụng cụ vệ sinh ở nơi thoáng khí hoặc có nắng để đảm bảo chúng luôn khô ráo.

Ảnh minh họa

3. Quần áo đã giặt, nhất là đồ lót

Phơi quần áo trong nhà tắm đồng nghĩa với việc bạn đang phơi khô chúng trong bóng râm và hơi ẩm.

Quần áo mặc sát da như đồ lót, tất nếu bị nhiễm nấm mốc từ môi trường nhà tắm sẽ gây ra các bệnh da liễu nghiêm trọng, ngứa ngáy và viêm nhiễm vùng nhạy cảm. Thói quen này không chỉ khiến vải có mùi hôi mà còn tạo cơ hội cho vi khuẩn tấn công hệ miễn dịch của bạn qua bề mặt tiếp xúc trực tiếp.

4. Thùng rác không nắp đậy

Thùng rác trong nhà tắm thường chứa giấy vệ sinh và các chất thải cá nhân, vốn là "mảnh đất màu mỡ" cho vi khuẩn sinh sôi và phát ra mùi hôi. Nếu không được đổ rác hàng ngày hoặc không có nắp đậy kín, vi khuẩn từ thùng rác sẽ phát tán vào không khí, bám lên các vật dụng cá nhân khác.

Ảnh minh họa

Giải pháp sạch sẽ hơn là sử dụng giấy vệ sinh tự phân hủy để xả trực tiếp vào bồn cầu hoặc nếu dùng thùng rác, phải đảm bảo có nắp đậy và thay túi rác mỗi ngày.

5. Mỹ phẩm, nhất là các loại kem dưỡng da

Bản thân nhà tắm vốn ẩm ướt và là nơi yêu thích của vi khuẩn. Nhiệt độ và độ ẩm thay đổi liên tục trong nhà tắm sau mỗi lần bạn tắm nước nóng sẽ phá vỡ cấu trúc hóa học của mỹ phẩm. Các loại kem dưỡng, nước hoa hoặc son môi để trong môi trường này rất dễ bị biến chất, tách lớp hoặc nhiễm nấm mốc.

Sử dụng mỹ phẩm đã bị nhiễm khuẩn có thể gây nhiễm trùng da hoặc làm giảm hiệu quả chăm sóc sắc đẹp. Bạn nên bảo quản mỹ phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát như bàn trang điểm trong phòng ngủ.

Ảnh minh họa

Lời khuyên để nhà tắm luôn sạch sẽ

Để phòng tắm không trở thành nguồn lây bệnh, bạn nên duy trì thói quen mở cửa thông gió hoặc sử dụng quạt hút mùi thường xuyên. Hãy thay khăn định kỳ 3 tháng một lần và chỉ để lại những vật dụng thực sự cần thiết như xà phòng, dầu gội. Việc sắp xếp ngăn nắp và loại bỏ 5 món đồ "đại kỵ" nêu trên chính là cách đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Family Doctor