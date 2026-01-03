Sau 25 tuổi, collagen mất đi nhanh hơn bạn nghĩ: BS da liễu chỉ rõ 5 cách giữ collagen giúp làn da trẻ lâu hơn tuổi thật - nhiều người vẫn làm sai

Collagen là "khung đỡ" quan trọng nhất của làn da. Khi collagen suy giảm, da bắt đầu chảy xệ, nhăn nheo, kém đàn hồi và gương mặt trông già đi rõ rệt. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu đúng về cách giữ collagen, thậm chí nhiều người vẫn tin rằng chỉ cần uống collagen là đủ.

Theo bác sĩ da liễu Hồ Nghệ Toàn (Đài Loan), việc duy trì collagen không nằm ở một sản phẩm đơn lẻ, mà là một chiến lược tổng hợp từ chăm sóc da, dinh dưỡng, vận động đến lối sống. Dưới đây là những nguyên tắc cốt lõi đã được chuyên gia chỉ ra.

Collagen - yếu tố quyết định bạn trông trẻ hay già

Collagen chiếm khoảng 30% tổng lượng protein trong cơ thể, là thành phần chính cấu tạo nên da, xương, gân, dây chằng và các mô liên kết. Với làn da, collagen giúp da căng mịn, đàn hồi và giữ được cấu trúc săn chắc.

Tuy nhiên, từ sau tuổi 25, lượng collagen bắt đầu suy giảm tự nhiên. Tác động của ánh nắng mặt trời, stress oxy hóa, thiếu ngủ, ăn uống kém lành mạnh… càng khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn.

Uống collagen có thật sự giúp da trẻ hơn?

Đáng chú ý, bác sĩ Hồ Nghệ Toàn cho biết: Việc uống hay bôi collagen trực tiếp chưa có đủ bằng chứng khoa học cho thấy mang lại hiệu quả rõ rệt, bởi collagen là phân tử lớn, khó được hấp thu nguyên vẹn vào da.

Theo phân tích của bác sĩ, collagen là phân tử lớn, khi uống vào sẽ bị phân giải thành axit amin và phân bổ cho nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể, chứ không "đi thẳng" lên da như nhiều người lầm tưởng.

Vì vậy, uống hay bôi collagen trực tiếp chưa có đủ bằng chứng khoa học khẳng định hiệu quả rõ rệt. Thay vào đó, chiến lược đúng là kích thích cơ thể tự sản sinh collagen và hạn chế quá trình phá hủy collagen sẵn có.

Vậy giữ collagen bằng cách nào mới thực sự hiệu quả? Có phải chỉ cần uống collagen là đủ? Bác sĩ da liễu Hồ Nghệ Toàn (Đài Loan) đã chỉ ra 5 nguyên tắc quan trọng giúp làm chậm quá trình mất collagen, đồng thời cảnh báo những sai lầm rất nhiều người đang mắc phải.

1. Kích thích da tự sản sinh collagen bằng hoạt chất phù hợp

Muốn tăng collagen bền vững, làn da cần được "đánh thức" bằng các hoạt chất có khả năng kích thích tái tạo mô.

Một số thành phần được giới chuyên môn đánh giá cao gồm:

- Peptide chuỗi ngắn

- Hexapeptide - thường được ví như "botox không xâm lấn"

- Retinoids (vitamin A): Retinol, retinaldehyde, retinoic acid…

Nhóm retinoids đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong da liễu nhờ khả năng thúc đẩy tăng sinh collagen và cải thiện cấu trúc da theo thời gian.

2. Chống oxy hóa để ngăn collagen bị phá hủy

Stress oxy hóa do gốc tự do là nguyên nhân hàng đầu khiến collagen suy giảm nhanh chóng. Vì vậy, chống oxy hóa chính là "lá chắn" bảo vệ collagen.

Các chất chống oxy hóa quan trọng bao gồm: Vitamin C, vitamin E, glutathione, resveratrol.

Bác sĩ lưu ý: Các sản phẩm chống oxy hóa cần được sử dụng liên tục ít nhất 28 ngày (một chu kỳ tái tạo da) mới có thể nhận thấy sự cải thiện.

Ăn gì để hỗ trợ collagen cho làn da?

Không có thực phẩm nào giúp "bổ sung collagen trực tiếp" cho da, nhưng chế độ ăn đúng cách sẽ tạo điều kiện để cơ thể tự tổng hợp collagen hiệu quả hơn.

Đặc biệt, những người ăn nhiều tinh bột, ít protein thường có nguy cơ thiếu nguyên liệu tái tạo mô, khiến da dễ lão hóa sớm.

3. Bổ sung đủ protein - nền tảng của collagen

Protein là "nguyên liệu gốc" để cơ thể tạo collagen. Nếu thiếu protein, mọi phương pháp chăm sóc da đều kém hiệu quả.

Nguồn protein chất lượng nên ưu tiên: Trứng, sữa, cá, thịt nạc, các loại đậu, đậu nành, đậu hũ (phù hợp người ăn chay)...

4. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp da trẻ lâu hơn

Một số thực phẩm được chứng minh có lợi cho quá trình bảo vệ collagen gồm: Trái cây mọng đỏ, cà chua (giàu lycopene), cá hồi (giàu omega-3, vitamin E), rau họ cải, thực phẩm giàu vitamin C...

Nếu dùng thực phẩm chức năng, nên chọn thương hiệu uy tín, có nghiên cứu lâm sàng, dù hiệu quả vẫn phụ thuộc cơ địa từng người.

5. Tập thể dục đều đặn giúp da săn chắc, chậm lão hóa

Vận động giúp tăng tuần hoàn máu, cải thiện trao đổi chất và hỗ trợ làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị:

- Tập 5 ngày/tuần

- Mỗi buổi tối thiểu 30 phút

- Nhịp tim khoảng 130 lần/phút

- Kết hợp 2 buổi tập sức mạnh mỗi tuần

Ngoài ra, một số phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn như sóng radio hay siêu âm nâng cơ cũng có thể hỗ trợ kích thích collagen nếu được chỉ định đúng.

Những thói quen khiến collagen "hao hụt" nhanh chóng

Bác sĩ cảnh báo, dù chăm sóc da kỹ đến đâu, collagen vẫn suy giảm nhanh nếu duy trì các thói quen sau:

- Thiếu ngủ kéo dài

- Giấc ngủ là thời điểm cơ thể sửa chữa và tái tạo collagen. Ngủ kém khiến da nhanh xuống cấp.

- Ăn nhiều dầu mỡ, đường, thực phẩm chế biến

- Môi trường viêm trong cơ thể không thuận lợi cho quá trình sản sinh collagen.

- Không chống nắng

Tia UV được xem là "kẻ thù số một" của collagen. Da phơi nắng thường xuyên sẽ lão hóa nhanh hơn rõ rệt.

Giữ collagen không nằm ở một viên uống hay một lọ mỹ phẩm, mà là chiến lược lâu dài kết hợp chăm sóc da, dinh dưỡng, vận động và lối sống khoa học. Khi làm đúng, làn da không chỉ trẻ lâu hơn mà còn khỏe mạnh từ bên trong.