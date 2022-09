Nhà báo Anh 'choáng ngợp' vì ẩm thực Nha Trang: Món ăn bình dị nhưng hương vị tuyệt đỉnh!

"Dù là món bánh xèo, bún cá, nem nướng hay món mì Quảng trứ danh... được bán ở trên đường phố, trong nhà hàng hiện đại hay khu nghỉ dưỡng cao cấp, thì Nha Trang đều có thứ gì đó có thể chiều lòng mọi người."

Đó là lời nhận định mở đầu bài viết về ẩm thực Nha Trang của nhà báo Chris Dwyer - cây viết chuyên về du lịch và ẩm thực người Anh.

Bài viết có tiêu đề "Vietnam’s simple pleasures are summed up in Nha Trang, where humble dishes taste heavenly" (tạm dịch: Những niềm vui thú giản đơn của Việt Nam tụ hội ở Nha Trang: Nơi những món ăn trông bình dị nhưng hương vị thì tuyệt đỉnh) đã được đăng tải trên báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) năm 2018.

Sau đây là nội dung lược dịch của bài viết nói trên.

Cũng giống như nhiều du khách khác, nền ẩm thực phong phú của Việt Nam là điều đã thu hút tôi đến với đất nước này.

Khi chuyến bay đưa tôi từ Hồng Kông (Trung Quốc) tới Nha Trang của Việt Nam, một vùng nước trong xanh của Biển Đông đã hiện ra trước mắt tôi, với hàng trăm trại nuôi cá nổi là những chiếc lán nhỏ, xung quanh là lưới và lồng nuôi nhiều loại hải sản như cá bơ, cá bớp, tôm và tôm hùm.

Ở đây cũng giống như một khu chợ nhỏ, nơi bạn có thể mua hải sản từ các lán và sau đó chúng sẽ được chế biến ngay tại các nhà hàng nổi ở gần đó.

Các trại tôm cá này cũng cung cấp nguồn hải sản từ các quán ăn đường phố, nhà hàng lớn nhỏ, cho đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Nha Trang.

Hành trình khám phá thiên đường ẩm thực Nha Trang

Buổi tối đầu tiên, tôi đã tự mình đi khám phá Nha Trang và ăn một số món nổi tiếng của thành phố này.

Vào buổi chiều muộn, khi mặt trời đã lặn, rất nhiều người dân địa phương và du khách tranh thủ xuống tắm biển. Thậm chí khi bóng tối đã bao phủ và ánh đèn từ những chiếc thuyền câu mực bắt đầu nhấp nháy và chiếu sáng mặt nước ngoài khơi, nhiều người vẫn đang mải miết bơi.

Trên đường phố, nhiều mùi thơm hấp dẫn tỏa ra từ các quán ăn lớn nhỏ, nơi tôm mực nướng còn đang nóng hổi được nhúng trong món nước sốt đậm vị trước khi phục vụ thực khách. Tôi quyết định ghé một quán nem nướng để nếm thử món ăn nổi tiếng này.

Quán ăn tọa lạc tại một ngã ba đông đúc, được bài trí đơn giản với những dãy bàn nhôm và ghế nhựa xanh. Những thực khách đến đây vì món ăn, và họ có vẻ chẳng hề bận tâm khi không gian xung quanh đông đúc và hỗn loạn vì tiếng loa phường và tiếng người hát rong trên đường.

Quả thực, món nem nướng được gọi bằng cách chỉ tay sang bàn bên cạnh và mỉm cười không hề khiến tôi thất vọng chút nào. Nó xứng đáng được gọi là "bậc thầy" về hương vị và kết cấu.

Nem nướng Nha Trang. Ảnh: Chris Dwyer

Món nem nướng được ăn kèm với đủ loại rau sống: rau mùi, rau răm, diếp cá, húng bạc hà... - cùng với một chiếc đĩa inox đựng dưa chuột, xoài xanh, gừng... xắt mỏng, và một tập bánh tráng.

Tâm điểm của món ăn là những miếng nem nướng trên than hoa còn nóng hổi, cùng với đó là những miếng ram vàng ruộm, giòn rụm, cùng với kiệu và cà rốt xắt mỏng.

Một bạn nhân viên trẻ tuổi của quán đã nhẹ nhàng hướng dẫn tôi cách ăn món nem nướng - chỉ cần xếp tất cả nguyên liệu trong tờ bánh tráng và cuộn lại, rồi chấm vào bát sốt màu cam hấp dẫn.

Một trải nghiệm ẩm thực vô cùng ấn tượng. Trong một chiếc cuốn, bạn có rau thơm, rau sống giòn và mát, vị cay của gừng, vị chua cay từ dưa góp, tiếng giòn tan của miếng ram và mùi khói từ nem nướng - toàn bộ sự kết hợp tuyệt vời ấy trở nên hoàn hảo nhờ món nước sốt làm từ mắm, tôm nhỏ, mắm cua, đường, tỏi, và nhiều loại nguyên liệu khác nữa.

Sáng hôm sau, tôi đã đặt tour khám phá ẩm thực bằng xe máy của khu nghỉ dưỡng. Người hướng dẫn viên du lịch kiêm đầu bếp đồng hành cùng tôi đã chở tôi trên một chiếc Vespa màu kem trang nhã trên đường phố Nha Trang.

Bánh căn Nha Trang. Chris Dwyer

Chiếc xe của chúng tôi đi từ khu phố xa đông đúc đến khu ngoại thành xa hơn, yên tĩnh hơn. Món đầu tiên tôi trải nghiệm trong ngày thứ hai của chuyến đi là bánh căn, loại bánh nhỏ gần giống như bánh pancake được làm từ bột gạo và nước cốt dừa.

Bột bánh được đổ vào những chiếc chảo đất nung nhỏ trước khi cô bán hàng cho thêm trứng cút, thịt băm hoặc tôm lên mặt bánh. Những chiếc bánh nhỏ hình mái vòm, kết cấu mềm xốp như bọt biển và nhiều lớp hương vị được ăn cùng với nước mắm pha chua ngọt.

Và sau đó là bánh xèo, món ăn trông gần giống bánh crepe nhưng giòn chứ không mềm. Bánh xèo được làm từ bột gạo, bột nghệ tạo màu vàng, và nhân bánh gồm giá đỗ, hành hoa và mực tươi của Nha Trang, ăn kèm rau sống và chấm nước mắm chua ngọt.

Bánh xèo. Ảnh: Chris Dwyer

Sau khi ghé một sạp rau quả và một tiệm bánh mì địa phương, tôi đã thử thêm một món "phải thử" nữa của Việt Nam - cà phê đá được pha với sữa đặc - rồi tiếp tục ghé một khu chợ địa phương để người bạn hướng dẫn viên của mình mua các nguyên liệu để nấu bún cá cho bữa trưa. Các mặt hàng ở chợ thực sự phong phú và hấp dẫn, cả về số lượng và chất lượng.

Vào bữa tối cuối cùng ở Nha Trang, tôi đã trải nghiệm những món ăn địa phương của "Mamma’s Cooking" ở ngay tại khu nghỉ dưỡng của mình. Tất cả các món ăn đều rất ngon.

Món gỏi gà với hành tây và rau răm là một trong những món gỏi có hương vị đậm đà nhất mà tôi từng ăn, nhưng món khiến tôi ấn tượng nhất trong buổi tối ngày hôm ấy là mì Quảng.

Mì Quảng là một đặc sản của miền Trung Việt Nam có hương vị độc đáo, gồm nước dùng từ thịt màu vàng nghệ, nước mắm và củ nén, ăn cùng sợi mì dai to bản và nhiều loại rau thơm, kèm thịt sườn heo, tôm và trứng cút, thêm chút ớt tùy khẩu vị, chanh, cùng với bánh đa nướng.

Một món ăn giản dị, nhưng đó chính là hồi kết hoàn hảo cho hành trình khám phá ẩm thực Nha Trang của tôi.

