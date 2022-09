Giới trẻ đua nhau chụp hình với lồng đèn siêu to khổng lồ mới toanh tại Cresent Mall

Đèn lồng thỏ khổng lồ, có thật hay chỉ là lời đồn?



Quả thực là không nói quá khi gọi đây là chiếc đèn lồng khổng lồ vì chiều cao của nó lên đến 6m, gần như gấp đôi chiều cao của một tầng nhà đủ để ta thấy được sự hoành tráng và độ chịu chơi của nhà phát hành. Bên cạnh đó, những chú thỏ luôn là hình ảnh quen thuộc mà các tác giả hay dùng để thể hiện các tác phẩm Trung thu nhưng chú thỏ này thật sự rất khác lạ. Chú thỏ mang màu sắc hiện đại, trẻ trung, kết hợp cùng các nhân vật ingame khiến người xem không khỏi phì cười vì dáng vẻ vừa hài hước vừa đáng yêu, lại vô cùng thân thiện và gần gũi với các trẻ nhỏ.

Và chiếc đèn lồng đặc biệt này đã thu hút không ít những streamer nổi tiếng như: Hạt Tiêu, Duy Shun, Võ Đức Huy… cất công đến Cresent Mall tại trung tâm Quận 7 để check in. Đây cũng sẽ là cơ hội hiếm có cho tất cả các gamer lẫn fan cứng vừa có thể gặp gỡ thần tượng của mình, vừa hốt về các phần quà hấp dẫn như: mã code Bộ đồ thỏ ingame, Gối ôm tròn có in hình Play Together. Chỉ với 3 bước vô cùng đơn giản: Check in cùng đèn lồng Thỏ Khổng Lồ, đăng lên trang cá nhân kèm hashtag và bước cuối cùng là điền form trên fanpage chính thức của "Play Together VNG".



Thuyết âm mưu đằng sau "Thỏ Khổng Lồ" là gì?

Anh T.D, người phụ trách lên ý tưởng và thi công chiếc đèn lồng Thỏ Khổng Lồ này cho biết "Mỗi mô hình đèn lồng Trung thu đều mang một ý nghĩa khác nhau, ý tưởng đèn lồng Thỏ Khổng Lồ Trung thu năm nay của chúng tôi được sáng tác với mong muốn mang Thế Giới Game Play Together ra ngoài đời thực. Để mọi người đều biết rằng có một tựa game như thế, một tựa game mô phỏng chân thực với đời sống, không chỉ chơi được, mà còn thấy được, cảm nhận được. VNG mong rằng đây sẽ là nơi để những bạn bè, gia đình, đồng nghiệp,... cùng nhau lưu giữ những kỉ niệm trong dịp lễ Trung thu đặc biệt này. Cùng với đó, là những chuỗi sự kiện "khổng lồ" diễn ra trên các trang mạng xã hội của Play Together VNG với vô vàn những phần quà "khủng" mà mọi người đều có thể tham gia cùng nhau. Qua đó VNG muốn truyền tải thông điệp về sự kết nối và yêu thương, đoàn kết đúng như tựa Game Play Together nghĩa là chơi cùng nhau. Play Together, Fun Together".

Chuỗi sự kiện "khổng lồ" Play Together VNG có gì?

Bên cạnh sự kiện Check in đèn lồng Trung thu Thỏ Khổng Lồ, Play Together VNG còn có rất nhiều sự kiện hấp dẫn và ý nghĩa khác để các bạn có thể tham gia vào dịp lễ Trung thu này. Một số sự kiện diễn ra trên Fanpage chính thức của nhà phát hành như: Minigame Giải cứu Chị Hằng, Sự kiện vẽ tranh Trung thu, Sự kiện thiết kế áo,… Đặc biệt nhất phải kể đến sự kiện gửi lời chúc qua landing page, mỗi bạn đều có thể gửi lời chúc Trung thu và nhận về lời chúc ý nghĩa từ những người khác. Mỗi lời chúc của các bạn đều đang đóng góp các phần quà như đèn lồng, đồ dùng học tập cho các em nhỏ đáng thương tại các mái ấm. VNG sẽ thực hiện trao các phần quà đến tận tay các em nhỏ, để các em ấy có một mùa Trung thu ấm áp và vui vẻ hơn.

Một thông tin cực kì thú vị cho các gamer là Play Together vừa mới cập nhật thêm các mẫu đèn lồng ông sao và đèn lồng con thỏ in game mùa Trung thu này. Các bạn có thể cùng nhau rước đèn Trung thu khắp khu trung tâm, cùng nhảy trên nền nhạc những bài hát Trung thu vui nhộn hay chỉ đơn giản là cùng nhau kể chuyện dưới ánh trăng. Hệ thống trang phục đa dạng trong Play Together còn cho phép người dùng lựa chọn cho mình những bộ quần áo thời thượng, trendy phù hợp để cháy phố mùa trăng này.

Nghe đến đây thôi đã thấy thật hấp dẫn đúng không nào? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay nhấp vào link sau: https://playtogethervng.onelink.me/cpGR/PR2 để tải Game Play Together và tận hưởng một mùa Trung thu thật thú vị nhé!