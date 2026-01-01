Nguy hiểm từ tự ý dùng thuốc, gia tăng ca sốc phản vệ

Thời gian gần đây, tình trạng sốc phản vệ do người dân tự ý mua thuốc về sử dụng có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ béo phì cho sức khỏe. Không có ít trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải cấp cứu khẩn cấp để giữ mạng.

Theo quảng cáo của Bộ Y tế, trước khi dùng thuốc, cần khai thác kỹ năng sử dụng dị ứng, cơ sở của người bệnh phân để tầng nguy cơ phản xạ. Trên cơ sở đó, bác sĩ mới lựa chọn loại thuốc phù hợp và áp dụng các biện pháp dự phòng nhằm đảm bảo an toàn.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Lạng Sơn, trong 3 tháng gần đây (từ tháng 10 đến tháng 12/2025), các bác sĩ tiếp nhận và xử lý hơn 20 trường hợp phản vệ đã liên quan đến việc tự ý dùng thuốc không theo chỉ định. Trong số này, nhiều ca được phân loại phản xạ cấp độ 3 - cấp độ nặng, cần can cảnh cấp cứu tài khoản.

Hầu hết bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng điển hình như tư vấn, ban đỏ lan toàn thân, phù mi mắt, phù mặt, khó thở, cảm giác bạch ngọc, nói khó. Một số trường hợp diễn tiến rất nhanh, có nguy cơ suy hô hấp và mạch trụ.

Ngay khi nhận được, ekip cấp cứu đã khẩn trương đánh giá mức độ phản vệ, phát triển phác đồ chống sốc theo quy định, sử dụng thuốc chống dị ứng, truyền dịch, theo dõi các chỉ số sinh tồn tồn tại và làm các xét nghiệm cần thiết. Quá trình xử lý kịp thời, ổn định trạng thái các nhân bệnh tăng dần và tiếp tục theo dõi điều trị.

Từ thực tế này, các bác sỹ khuyến khích người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh, thuốc giảm đau, chống viêm hoặc các loại thuốc có nguy cơ gây dị ứng cao. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau dùng thuốc như hướng, nổi nhẹ đay, khó thở, phù mặt nguy hiểm, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời, tránh nguy cơ đe dọa tính mạng.