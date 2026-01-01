Những tiếng khóc trong veo đêm giao thừa: Mùa xuân bắt đầu từ phòng sinh

Tại Bệnh viện Hùng Vương, đêm giao thừa trôi qua lặng lẽ mà ấm áp. Hành lang vẫn sáng đèn, những bước chân y bác sĩ vẫn đều nhịp. Ở nơi này, từng khoảnh khắc đều được nâng niu, bởi chỉ cần thêm một nhịp tim vang lên, một tiếng khóc cất tiếng, là một cuộc đời mới chính thức bắt đầu.

Những công dân nhí đầu tiên của năm mới chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương

Đúng 0 giờ 00 phút, hai bé gái đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương. Bé đầu nặng 3.130 g, là con của sản phụ Trần Thị Yến N.. Bé thứ hai nặng 3.000 g, là con của sản phụ Võ Thị T.. Tiếng khóc vang lên đúng thời khắc chuyển giao năm mới, xé tan màn đêm, mang theo hơi ấm và sinh khí cho những ngày đầu năm 2026.

Các bác sĩ chia sẻ, khi em bé sinh ra và khóc to, đó đã là hạnh phúc của cả ê kíp hỗ trợ sinh sản. Nhưng ở thời điểm giao thừa, cảm giác ấy vui hơn, thiêng liêng hơn rất nhiều.

Niềm vui tiếp tục được nối dài. Chỉ ít phút sau, lúc 0 giờ 03 phút, bé gái thứ ba của năm mới cất tiếng khóc khỏe khoắn. Bé nặng 2.950 g, là con của sản phụ Đỗ Ngọc Huỳnh T.. Rồi đến 0 giờ 07 phút, trong phòng mổ, một bé trai kháu khỉnh nặng 3.745 g là con của chị Lê Ngọc Hồng N. chào đời. Trong căn phòng nhỏ ấy, có giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ và ánh nhìn lặng lẽ nhưng đầy yêu thương của người cha đang nắm chặt tay vợ.

“Cảm xúc lúc này rất vui. Bé và mẹ đều khỏe, mẹ tròn con vuông, gia đình tôi rất hạnh phúc” - người chồng cười rạng rỡ cho hay.

Khi đất trời giao thoa, giữa thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, hạnh phúc của các gia đình càng thêm viên mãn với sự hiện diện của thành viên nhí trong vòng tay yêu thương.

Đêm giao thừa tại Bệnh viện Hùng Vương không chỉ có niềm vui, mà còn là sự tập trung cao độ. Dù là Tết Dương lịch, công tác điều phối nhân sự vẫn được thực hiện chặt chẽ như ngày thường, thậm chí kỹ lưỡng hơn với tinh thần vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ.

Cùng thời khắc ấy, tại Bệnh viện Từ Dũ, mùa xuân cũng gõ cửa bằng những tiếng khóc rộn ràng. Đúng 0 giờ ngày 1/1/2026, bệnh viện đón 6 “công dân nhí” chào đời khỏe mạnh, gồm 4 ca sinh thường và 2 ca sinh mổ. Những tiếng khóc hòa cùng tiếng nổ rộn ràng của pháo hoa, tạo nên bản giao hưởng đầu năm đầy sinh khí.

Mỗi công dân nhí chào đời mạnh khỏe là niềm vui lớn của ê kíp các bác sĩ

Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, chị Lê Thị Quỳnh N. (32 tuổi) hạ sinh con gái đầu lòng. Em bé hồng hào, khỏe mạnh, tiếng khóc vang khắp phòng sinh khiến niềm hạnh phúc như vỡ òa. Anh Huỳnh Giang K. bố của bé, chia sẻ niềm vui nhân đôi khi con gái “đòi ra” sớm hơn dự kiến và chào đời đúng giao thừa.

Ở phòng sinh kế bên, vợ chồng chị Phụng N. (28 tuổi, ngụ phường Minh Phụng, TPHCM) đón con trai đầu lòng. “Chúng tôi dự tính đặt tên bé là Phúc Thịnh, mong con lớn lên có nhiều hạnh phúc và thịnh vượng”, chị N. xúc động nói.

Trong 30 phút giao thừa, Bệnh viện Từ Dũ đã đón 6 công dân mới, tất cả đều "mẹ tròn con vuông"

Theo BS-CK2 Vương Đình Bảo Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, mỗi ca trực đêm có khoảng 40 bác sĩ cùng nhân viên y tế, phục vụ trung bình 60–70 ca sinh.

“Dù là đêm giao thừa, chúng tôi luôn nỗ lực để mang lại sự an toàn cao nhất cho sản phụ và em bé” - bác sĩ Bảo Anh khẳng định.

Với những người làm nghề y, giao thừa không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, mà còn là lúc sự sống khởi sinh. Mỗi em bé ra đời, niềm vui được nhân đôi – niềm vui của gia đình và niềm hạnh phúc của người thầy thuốc.

Các y bác sĩ vui xuân nhưng vẫn miệt mài với công việc cao quý thường ngày

Những “thiên thần chào đời vào đầu năm mới 2026” bắt đầu hành trình đời mình từ phòng sinh, mang theo niềm tin, hy vọng và lời chúc bình an. Giữa khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm, ở nơi những trái tim thầm lặng vẫn miệt mài làm việc, mùa xuân đã thực sự bắt đầu. Mùa xuân của sự sống, yêu thương và của những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.