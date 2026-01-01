Sở Y tế Hà Nội ban hành kế hoạch phát triển vắc xin Rota trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR), thực hiện từ năm 2026 trên toàn địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu đạt tỷ lệ từ 95% trở lên trẻ em dưới 1 tuổi được uống đủ 2 vắc xin Rota trong tiêm thông thường xuyên. Việc phát triển khai đảm đảm thủ các quy định về an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối tượng uống vắc xin Rota là trẻ dưới 1 tuổi, bao gồm cả trẻ vong lai đang sinh sống trên địa bàn. Mỗi trẻ được tiêu thụ 2 rải: rụng đầu khi trẻ đủ 2 tháng tuổi; thứ hai sau đó ít nhất 1 tháng và hoàn thành trước khi trẻ đủ 6 tháng tuổi. Trường hợp trẻ chưa mua hoặc mua chưa đủ sẽ được mua bù sớm nhất có thể, nhưng vẫn phải hoàn thành trước 6 tháng tuổi.

Rota vắc xin có thể được sử dụng đồng thời với các loại vắc xin khác trong cùng một buổi tiêm. Trẻ đã sử dụng vắc xin Rotarix hoặc Rotateq trong dịch vụ tiêm chủng trước đó sẽ không sử dụng vắc xin Rotavin trong chương trình TCMR.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị lợi ích truyền thông về ích và tính an toàn của vắc xin Rota; lịch sử, địa điểm và tiêm chủng thời gian, với nhiều hình thức như báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội và truyền thông trực tiếp tiếp tại cộng đồng.

Các nền y tế xã, phường có trách nhiệm kiểm soát, lập danh sách trẻ từ đủ 2 tháng đến dưới 6 tháng tuổi, đặc biệt chú trọng nhóm trẻ có nguy cơ bị bỏ như trẻ tại cơ sở bảo an xã hội, cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ thiếu côi. Thông báo, giấy mời cần xác định ngày, giờ và địa điểm tiêm vắc xin.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội là đầu mối tiếp nhận, bảo quản và cấp phát vắc xin; huấn luyện viên được tổ chức có thể cung cấp các tuyến đường được đảm bảo an toàn, giám sát phản hồi sau khi cung cấp và cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống quản lý luồng thông tin quốc tế.