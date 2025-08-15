Nguồn cảm hứng kinh điển trong BST LifeWear Thu Đông của UNIQLO

BST lần này tập trung vào phối layer tinh tế, chất liệu cao cấp và phom dáng hiện đại, giúp người mặc dễ dàng thể hiện phong cách mà vẫn thoải mái trong mọi hoạt động.

Lấy cảm hứng từ kiến trúc cổ điển và nét hiện đại trong các trường đại học danh giá như Harvard và Princeton, BST LifeWear Thu/Đông 2025 giới thiệu phong cách Ivy League, hay còn gọi là New Preppy, với cách phối layer đầy sáng tạo. Các item như áo khoác nhẹ, áo sơ mi flannel và denim được thiết kế tinh tế, nhấn mạnh tỷ lệ chuẩn và khả năng mix & match. Tông màu tươi sáng cùng phối màu linh hoạt giúp người mặc vừa năng động, trẻ trung, vừa giữ nét thanh lịch kinh điển, phù hợp cả đi học, đi làm hay dạo phố cuối tuần.

BST LifeWear Thu/Đông 2025 còn mở rộng cảm hứng ra phong cách Upstate Weekend, từ một ngày cuối tuần bình yên bên hồ hay trong cabin phủ tuyết tại Upstate, New York. Những trang phục trong phong cách này mang đến cảm giác thoải mái, thư thái và ấm áp, phù hợp cả trong nhà lẫn ngoài trời. Áo khoác PUFFTECH thế hệ mới, áo len Souffle và Milano hay HEATTECH Cashmere mới cho nam đều được thiết kế vừa giữ ấm tối ưu, vừa mềm mại và dễ dàng phối layer, đáp ứng mọi nhu cầu cho các hoạt động mùa đông từ đi chơi, du lịch đến các chuyến trekking ngoài trời.

UNIQLO Jeans tiếp tục là sản phẩm không thể thiếu trong mùa này. Quần Jeans Ống Suông do Jonathan Anderson thiết kế vừa tôn dáng, vừa dễ phối đồ. Chất liệu cao cấp và đa dạng phom dáng từ ôm, suông đến rộng giúp người mặc thoải mái vận động mà vẫn thời trang.

Bên cạnh đó, BST cũng giới thiệu các dòng áo len & áo dệt kim cao cấp, từ Souffle mềm mại đến Washable Milano bền đẹp, đảm bảo giặt máy vẫn giữ form và màu sắc tươi mới. Đây là những item kinh điển, dễ phối layer, trở thành trợ thủ hoàn hảo cho mùa Thu/Đông.

Công nghệ giữ ấm vẫn là điểm nhấn của BST LifeWear Thu/Đông 2025 với PUFFTECH và HEATTECH. Dòng PUFFTECH được nâng cấp với Jacket và Parka ôm vừa, đa dạng màu sắc, cùng Vest gấp gọn tiện lợi, dễ mang theo trong các chuyến đi..

HEATTECH, biểu tượng công nghệ giữ ấm Nhật Bản suốt hơn 20 năm, cũng được cải tiến với HEATTECH Cashmere dành cho nam, mang lại cảm giác mềm mại, co giãn tối đa và giữ ấm gấp 1,5 lần* so với HEATTECH thông thường, lý tưởng làm lớp mặc trong cho mọi hoạt động

*Được tính toán dựa trên giá trị CLO đo khả năng chịu nhiệt của quần áo. So với HEATTECH thông thường.

Ngoài BST chính, UNIQLO còn giới thiệu các BST đặc biệt hợp tác cùng các nhà thiết kế danh tiếng. UNIQLO : C do Clare Waight Keller sáng tạo mang đến thiết kế thanh lịch, hiện đại, tập trung vào từng chuyển động. Bên cạnh đó, Uniqlo U Thu/Đông 2025 và UNIQLO and JW ANDERSON hứa hẹn là những BST "hot" từ tháng 8 đến tháng 10, mở bán tại cửa hàng UNIQLO và online. Những BST này kết hợp tinh thần kinh điển với chi tiết hiện đại, mang đến trải nghiệm thời trang đa dạng và sáng tạo cho người dùng.

Với LifeWear Thu/Đông 2025, UNIQLO một lần nữa chứng minh khả năng kết hợp vẻ đẹp kinh điển và công năng hiện đại, mang đến trải nghiệm thời trang tiện dụng, ấm áp và thời thượng, giúp người mặc tìm lại vẻ đẹp kinh điển trong từng outfit mỗi ngày.