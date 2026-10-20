Người thường xuyên ngủ trưa kiểu này có nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn: Tưởng tốt hóa ra cần lưu ý

Kiểu ngủ trưa này có thể làm tăng tới 40% nguy cơ sa sút trí tuệ. Đây là thói quen nhiều người vẫn duy trì hằng ngày mà ít để ý.

Một giấc ngủ trưa có thể giúp cơ thể nghỉ ngơi sau buổi sáng hoạt động. Tuy nhiên, nếu càng lớn tuổi càng thấy mình cần ngủ nhiều vào ban ngày, thậm chí thường xuyên kéo dài giấc ngủ trưa hơn một giờ, đây là thay đổi không nên xem nhẹ.

Theo Cleveland Clinic , một nghiên cứu phát hiện người lớn tuổi thường xuyên ngủ trưa hơn 1 giờ/ngày có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn 40%.

Alzheimer là một trong những nguyên nhân phổ biến gây sa sút trí tuệ . Vì vậy, kết quả này tiếp tục đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa thời gian ngủ ban ngày và sức khỏe nhận thức ở người cao tuổi.

Kiểu ngủ trưa cần lưu ý: Thường xuyên kéo dài hơn 1 giờ

Thường xuyên ngủ trưa hơn 1 giờ/ngày có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn 40% (Ảnh: Harvard Health)

Điểm đáng chú ý trong nghiên cứu không phải là việc có ngủ trưa hay không, mà nằm ở thời gian dành cho giấc ngủ ban ngày.

Những người cao tuổi thường xuyên ngủ trưa tổng cộng hơn 1 giờ/ngày được ghi nhận có nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer cao hơn khoảng 40%. Tiến sĩ Dylan Wint, bác sĩ thần kinh tại Cleveland Clinic , cho biết trong thực tế khám bệnh, ông cũng thường thấy thời lượng ngủ thay đổi ở những bệnh nhân mắc Alzheimer.

“Ở nhiều bệnh nhân Alzheimer của tôi, khi khả năng nhận thức suy giảm, họ bắt đầu ngủ nhiều hơn và cũng có xu hướng ngủ trưa nhiều hơn” , bác sĩ Wint cho biết.

Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra bất ngờ trước kết quả nghiên cứu về mối liên hệ giữa ngủ trưa và sự xuất hiện của bệnh Alzheimer.

Điều quan trọng là không nên từ con số 40% kết luận rằng ngủ trưa lâu trực tiếp gây ra Alzheimer. Nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa hai yếu tố, nhưng vẫn cần thêm bằng chứng để xác định nguyên nhân.

Ngủ trưa lâu có thể là dấu hiệu của một vấn đề khác

Sự thay đổi đột ngột trong thói quen ngủ trưa là điều cần lưu tâm (Ảnh: PA Archive)

Theo bác sĩ Dylan Wint, thay vì hoảng sợ vì thường xuyên ngủ trưa, điều quan trọng hơn là tìm hiểu tại sao một người lại cần ngủ lâu vào ban ngày.

Một số người có thể ngủ trưa nhiều đơn giản vì ban đêm ngủ không đủ hoặc đang mắc một rối loạn giấc ngủ chưa được chẩn đoán. Với người khác, việc ít hoạt động và thiếu những hoạt động kích thích tinh thần trong ngày cũng có thể khiến họ dễ buồn ngủ hơn.

Do đó, sự thay đổi đột ngột trong thói quen ngủ mới là điều cần được quan tâm.

Nếu trước đây một người ít ngủ trưa nhưng sau đó bắt đầu ngủ ngày càng nhiều, thường xuyên cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày hoặc phải ngủ kéo dài mới cảm thấy tỉnh táo, nên xem xét chất lượng giấc ngủ ban đêm và tình trạng sức khỏe tổng thể.

Bác sĩ Wint cũng khuyến nghị những người ít hoạt động nên tăng các hoạt động phù hợp trong ngày để duy trì sự tỉnh táo và kích thích cơ thể, não bộ.

Nếu cần ngủ trưa, bao lâu là vừa?

Ngủ trưa không phải thói quen cần loại bỏ hoàn toàn. Với những người cảm thấy cần nghỉ vào giữa ngày, bác sĩ Dylan Wint khuyên nên cố gắng giữ giấc ngủ trưa trong khoảng 45 phút hoặc ngắn hơn, thay vì thường xuyên ngủ kéo dài hàng giờ.

Quan trọng hơn, mỗi người cần chú ý đến những thay đổi khác thường trong giấc ngủ của mình.

“Điều thực sự quan trọng là phải cho bác sĩ biết nếu có điều gì đó bất thường với giấc ngủ, bởi giấc ngủ là một thành phần then chốt để duy trì sức khỏe của não và cơ thể”, bác sĩ Wint nhấn mạnh.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng vẫn cần thêm nghiên cứu để xác định liệu giảm thời gian ngủ trưa có thể giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác hay không.

Vì vậy, kết quả trên không có nghĩa người cao tuổi phải bỏ thói quen ngủ trưa. Điều đáng lưu ý là khi giấc ngủ ban ngày thường xuyên kéo dài trên một giờ, đặc biệt nếu đây là thay đổi mới xuất hiện. Khi đó, thay vì coi đơn giản là “tuổi cao nên ngủ nhiều”, nên tìm hiểu nguyên nhân, nhất là khi đi kèm suy giảm trí nhớ hoặc những thay đổi khác về nhận thức.