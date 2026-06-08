Người sống hơn 100 tuổi ăn gì mỗi ngày? Điểm chung trong bữa ăn hóa ra rất đơn giản

Di truyền, môi trường sống và yếu tố may mắn đều góp phần quyết định tuổi thọ của mỗi người. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống và lối sống đóng vai trò quan trọng không kém.

Điều đáng chú ý là những người sống thọ trên 100 tuổi ở nhiều quốc gia khác nhau lại có khá nhiều điểm chung trong thói quen ăn uống hằng ngày. Dưới đây là những điểm chung của người sống thọ trên thế giới.

Ưu tiên thực phẩm tươi, nguyên chất

Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy nhất ở những người sống thọ là họ thường ăn nhiều thực phẩm tươi, ít chế biến và hạn chế thịt đỏ.

Bà Deborah Szekely, 102 tuổi, hiện vẫn làm việc tại trang trại của mình ở Baja California (Mexico), duy trì chế độ ăn gần như ăn chay, chỉ bổ sung cá. Phần lớn rau củ trong khẩu phần của bà được tự tay trồng và thu hoạch.

Tương tự, bà Pearl Taylor, 102 tuổi ở bang Ohio (Mỹ), cho biết thực đơn hằng ngày chủ yếu gồm các loại rau củ, thỉnh thoảng mới ăn thịt. Bà còn có thói quen sử dụng nước ép rau xanh tự chế biến từ lô hội, cần tây, rau mùi tây và gừng.

Trong khi đó, bà Louise Jean Signore, 112 tuổi, một trong những người cao tuổi nhất New York, trung thành với chế độ ăn Địa Trung Hải nổi tiếng. Bữa tối của bà thường gồm salad, trái cây và rau xanh. Dầu ô liu, tỏi hoặc sốt cà chua xuất hiện trong hầu hết các bữa ăn.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh chế độ ăn Địa Trung Hải giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người cao tuổi. Đây cũng được xem là một trong những mô hình ăn uống lành mạnh nhất thế giới.

Chế độ ăn uống quyết định tới việc sống thọ.

Tự nấu

Một điểm chung khác ở nhiều người sống thọ là họ duy trì thói quen nấu ăn tại nhà.

Bà Pearl Taylor cho biết đã nhiều năm không sử dụng thực phẩm đóng gói sẵn. Hầu hết các bữa ăn đều do bà tự chuẩn bị.

Ông William, 101 tuổi ở Toronto (Canada), cũng tự nấu các bữa ăn hằng ngày. Trong thực đơn của ông thường xuyên xuất hiện cá mòi – loại thực phẩm giàu axit béo omega-3, vitamin D và canxi.

Trong khi đó, ông Jack Van Nordheim, 101 tuổi, nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Chú Jack", chưa bao giờ yêu thích đồ ăn nhanh. Ông chuộng những món ăn đơn giản như gà luộc, rau củ và các món chế biến tại nhà.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc tự nấu ăn giúp kiểm soát lượng muối, đường và chất béo trong khẩu phần, đồng thời hạn chế tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến. Đây là nhóm thực phẩm đã được chứng minh có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2, béo phì và nhiều bệnh mạn tính khác.

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Quốc tế về Dinh dưỡng Hành vi và Hoạt động Thể chất cho thấy những người nấu ăn tại nhà ít nhất 5 lần mỗi tuần thường có chế độ ăn lành mạnh hơn, ăn nhiều rau quả hơn và duy trì cân nặng hợp lý hơn.

Ăn vừa đủ, không bao giờ quá no

Người Nhật Bản nổi tiếng với tuổi thọ cao hàng đầu thế giới. Theo bà Yumi Yamamoto, đại diện tổ chức xác minh tuổi thọ LongeviQuest, nhiều cụ già trăm tuổi tại Nhật tuân thủ nguyên tắc "Hara Hachi Bu" – chỉ ăn đến khoảng 80% mức no.

Bà kể rằng cụ cố Shigeyo Nakachi, từng là người cao tuổi thứ hai Nhật Bản trước khi qua đời năm 2021, luôn dừng bữa ăn trước khi cảm thấy quá no. Ngay cả với món yêu thích như sô-cô-la, bà cũng không bao giờ ăn quá nhiều trong một lần.

Triết lý này cũng xuất hiện ở nhiều người sống thọ khác trên thế giới. Martin McEvilly, người từng là cụ ông cao tuổi nhất Ireland và sống đến 108 tuổi, luôn tâm niệm rằng "mọi thứ đều cần có chừng mực".

Không chỉ ăn uống điều độ, ông còn duy trì vận động đều đặn và đạp xe tới tận năm 99 tuổi.

Vẫn cho phép bản thân tận hưởng những món ăn yêu thích

Điều thú vị là những người sống thọ không hề theo đuổi chế độ ăn quá khắt khe.

Bà Yumi Yamamoto cho biết nhiều cụ già trăm tuổi ở Nhật Bản vẫn có những món ăn yêu thích và không từ bỏ hoàn toàn các thực phẩm mang lại niềm vui.

Kane Tanaka, người phụ nữ sống đến 119 tuổi và được ghi nhận là một trong những người thọ nhất lịch sử, được cho là vẫn uống Coca-Cola gần như mỗi ngày.

Bà Deborah Szekely thỉnh thoảng thưởng thức kem cà phê. Trong khi đó, "Chú Jack" duy trì thói quen ăn sô-cô-la đen và mật ong mỗi ngày.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc cho phép bản thân thưởng thức một số món ăn yêu thích với lượng hợp lý có thể giúp duy trì chế độ ăn lành mạnh lâu dài hơn. Nhiều chuyên gia khuyến khích áp dụng nguyên tắc 80/20, tức là 80% thời gian ưu tiên thực phẩm lành mạnh và 20% còn lại dành cho những món ăn mang lại sự thoải mái, vui vẻ.