Người phụ nữ tử vong sau khi được bác sĩ "dỏm" phẫu thuật

Cảnh sát cho biết hôm 10/12 rằng một phụ nữ đã tử vong sau khi chủ một phòng khám bất hợp pháp và cháu trai của ông ta đã phẫu thuật cho bà dựa trên một video hướng dẫn trên YouTube.

Vụ việc xảy ra tại khu vực đồn cảnh sát Kothi, nơi 2 người này được cho là đang điều hành một phòng khám mà không có giấy phép hợp lệ, theo thông tin từ cảnh sát.

Theo các nhà chức trách, bà Munishra Rawat, vợ của ông Tehbahadur Rawat, bị mắc bệnh liên quan đến sỏi thận. Vào ngày 5/12, ông Tehbahadur đưa vợ đến phòng khám Shri Damodar Aushdhalaya ở Kothi, nơi bác sĩ Gyan Prakash Mishra đã nói với ông rằng cơn đau bụng của bà là do sỏi thận và khuyên nên phẫu thuật.

Mishra đề nghị phẫu thuật với giá 25.000 rupee (7,2 triệu đồng), sau đó được thỏa thuận ở mức 20.000 rupee (5,8 triệu đồng).

Người phụ nữ tử vong sau ca phẫu thuật. Ảnh minh họa.

Mishra bắt đầu phẫu thuật trong khi xem video trên YouTube. Anh ta say rượu và hậu quả là đã cắt đứt nhiều tĩnh mạch, gây ra những vết rạch sâu trên bụng người phụ nữ. Ngày 6/12, Munishra qua đời.

Cháu trai của Mishra đã hỗ trợ ông trong suốt quá trình phẫu thuật. Sau khi người phụ nữ qua đời, Mishra và gia đình cô đã bỏ trốn.

Cảnh sát cho biết trong quá trình điều tra, một nhóm y tế đã xem xét bằng cấp của nghi phạm và phát hiện ra rằng ông ta là một lang băm và phòng khám của ông ta không được đăng ký với Bộ Y tế.

Trưởng đồn cảnh sát Kothi, Amit Singh Bhadoriya, cho biết một vụ án đã được lập hồ sơ chống lại người điều hành phòng khám và cháu trai của ông ta vì tội gây ra cái chết do sơ suất, cùng với các điều khoản theo Đạo luật Phòng chống Tội ác đối với người thuộc tầng lớp SC/ST năm 1989.