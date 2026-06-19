Người phụ nữ SN 1954 đến HDBank chuyển 250 triệu đồng cho luật sư, nhân viên ngân hàng lập tức trình báo công an

Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an, một người phụ nữ ở Hải Phòng đã tránh được nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 250 triệu đồng.

Ngày 19/6, thông tin từ Công an phường Thành Đông (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng HDBank chi nhánh số 199 Điện Biên Phủ kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng và môi giới thu hồi tiền bị lừa.

Trước đó, khoảng 8h ngày 17/6, Công an phường Thành Đông nhận được tin báo từ Ngân hàng HDBank về việc một khách hàng lớn tuổi đến làm thủ tục chuyển số tiền 250 triệu đồng với nhiều biểu hiện bất thường, nghi có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo dẫn dắt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Đông đã cử cán bộ đến ngân hàng để xác minh, làm rõ vụ việc.

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Qua làm việc, bà T. (SN 1954, trú tại khu vực Cô Đoài, phường Thành Đông) cho biết trước đây từng là nạn nhân của một vụ lừa đảo trên không gian mạng. Trong quá trình tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội với mong muốn lấy lại số tiền đã mất, bà được một nhóm người tự xưng là luật sư chủ động liên hệ, quảng cáo có thể hỗ trợ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Các đối tượng yêu cầu bà T. cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc, đồng thời hướng dẫn thực hiện nhiều thủ tục với lý do phục vụ công tác xác minh và hoàn thiện hồ sơ. Sau đó, chúng tiếp tục yêu cầu bà nộp các khoản phí và thực hiện giao dịch chuyển tiền theo chỉ dẫn.

Tin tưởng vào những lời hứa hẹn của các đối tượng, bà T. đã đến ngân hàng để chuyển số tiền 250 triệu đồng. Tuy nhiên, nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong quá trình giao dịch, nhân viên HDBank đã kịp thời báo tin cho cơ quan công an.

Sau khi được cán bộ công an và nhân viên ngân hàng giải thích rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, bà T. đã nhận thức được sự việc và dừng giao dịch, qua đó tránh bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Công an phường Thành Đông khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào thu hồi tiền bị lừa trên mạng xã hội. Cơ quan công an không làm việc với người dân qua điện thoại để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng.

Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn hoặc yêu cầu chuyển tiền với bất kỳ lý do nào, người dân cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.