Bắt tạm giam Tạ Quang Thắng SN 1980: Hé lộ dòng tiền hơn 500 triệu đồng và 51 lần giao dịch bất thường

Giả danh nhân viên công ty bê tông để lừa chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của doanh nghiệp và người dân, Tạ Quang Thắng còn dùng một phần số tiền này để cá độ bóng đá trực tuyến.

Ngày 19/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tạ Quang Thắng (SN 1980, trú thôn Pháp Cổ, xã An Phú, TP Hải Phòng) để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.

Đây là kết quả nổi bật trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, khi lực lượng Công an thành phố tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu tháng 3/2026, Tạ Quang Thắng đã giả danh nhân viên thị trường của một công ty bê tông để tiếp cận các hộ dân đang xây dựng nhà ở trên địa bàn xã Kim Thành và xã An Thành (TP Hải Phòng). Đối tượng đưa ra mức giá thấp hơn thị trường nhằm tạo lòng tin và thuyết phục khách hàng chuyển tiền đặt cọc.

Sau khi nhận được tiền từ khách, Thắng tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân giả mạo để liên hệ với Công ty TNHH bê tông Hạnh Giang và Công ty TNHH bê tông Phong Tài, thỏa thuận cung cấp bê tông cho các hộ dân. Tuy nhiên, khi nhận được tiền đặt cọc và tiền thanh toán từ khách hàng, đối tượng không thanh toán cho các đơn vị cung cấp mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối tượng Tạ Quang Thắng. Ảnh: CQCA

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 3 đến tháng 4/2026, Tạ Quang Thắng đã chiếm đoạt hàng hóa, dịch vụ của hai công ty bê tông với tổng giá trị hơn 248 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng còn chiếm đoạt tiền đặt cọc mua bê tông của 7 hộ dân với tổng số tiền 253 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, cơ quan điều tra còn xác định từ ngày 25/5 đến ngày 2/6/2026, Thắng tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Qua xác minh, đối tượng đã thực hiện 51 lần cá độ với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Tạ Quang Thắng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân và các doanh nghiệp trong quá trình giao dịch, mua bán hàng hóa, đồng thời cho thấy những hệ lụy nghiêm trọng từ tệ nạn cờ bạc trực tuyến, có thể dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác nhằm có tiền phục vụ việc đánh bạc.

Hiện Công an TP Hải Phòng thông báo những ai là bị hại của Tạ Quang Thắng cần sớm liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.