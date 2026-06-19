Nóng: TikToker Nhật Duy, Nhật Hoàng bị tuyên 9 năm tù

Chiều 19/6, TAND khu vực 2 TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Duy (28 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi, đồng sở hữu kênh TikTok "Nhật Duy - Nhật Hoàng") và 2 bị cáo khác cùng 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại diện Viện KSND khu vực 2 đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an ninh của địa phương nên cần xử lý nghiêm.

Đặc biệt, bị cáo Nhật Duy, Văn Hoàng là những TikToker có hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. 2 bị cáo là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, TikToker không chỉ tạo ra nội dung giải trí mà còn tác động đến suy nghĩ và hành vi của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.

"Việc sử dụng ma túy không chỉ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và tương lai của bản thân mà còn tạo ra hình ảnh tiêu cực trong cộng đồng. Khi những người nổi tiếng vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, họ làm suy giảm niềm tin của người hâm mộ và có thể gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ", Viện kiểm sát phân tích.

Theo Viện kiểm sát, các bị cáo đã đủ nhận thức và biết được tác hại của ma túy nhưng vì những ham muốn thấp kém đã đẩy các bị cáo vào con đường phạm tội, thể hiện tính xem thường pháp luật nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc mới đủ giáo dục cải tạo các bị cáo. Các bị cáo đều không có luật sư bào chữa và cũng không tự tranh luận đối với quan điểm của đại diện Viện KSND khu vực 2.

Chủ kênh TikTok Nhật Duy, Nhật Hoàng lãnh 9 năm tù vì tổ chức sử dụng ma túy

Nói lời sau cùng, các bị cáo thừa nhận các hành vi phạm tội. Bị cáo Nhật Duy, Văn Hoàng trình bày dù đã đủ tuổi nhận thức được hành vi sai phạm, nhưng các bị cáo lại chưa có lối sống chuẩn mực, dẫn đến vi phạm pháp luật. Bị cáo khai ban đầu sử dụng ma túy để giảm căng thẳng, nhưng sau đó bị lệ thuộc và tiếp tục sử dụng. Các bị cáo mong HĐXX xem xét, khoan hồng để sớm trở về với gia đình, trở thành người có ích cho xã hội.

Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Kim Thanh 10 năm đến 10 năm 6 tháng tù; nhóm bị cáo tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị đề nghị từ 9 năm đến 9 năm 6 tháng tù. Theo HĐXX hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội từ 2 lần trở lên nên cần phải xử lý nghiêm.

Theo cáo trạng, Duy và Hoàng cùng nhóm bạn bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2024. Nhóm này tụ tập ở căn phòng ngủ tại căn nhà trên đường Nguyễn Thị Định (phường An Khánh, TPHCM). Phòng này được trang bị loa công suất lớn, đèn sân khấu và các dụng cụ sử dụng ma túy, không khác một vũ trường thu nhỏ. Kết quả điều tra xác định, tháng 10/2024, sau khi đi ăn về, Duy rủ cả nhóm góp tiền mua ma túy từ một đối tượng tên Trang (chưa rõ lai lịch) để sử dụng.

Đến ngày 20/11/2024, Duy tiếp tục ứng tiền mua ma túy trước, sau đó Hoàng và các thành viên trong nhóm góp tiền hoàn lại. Ngày 31/12/2024, Duy mua ma túy từ Trần Kim Thanh, người quen của bị cáo tại một quán bar. Tối 13/2/2025, nhóm này tiếp tục mua ma túy để sử dụng. Đến trưa hôm sau, tất cả bị Công an đưa về trụ sở làm việc để điều tra, xử lý.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Nhật Duy và Nguyễn Văn Hoàng cùng Nguyễn Hoàng Hữu Luân và Nguyễn Tấn Đức đã 4 lần góp tiền mua ma túy để cùng sử dụng. Quá trình điều tra, Thanh khai mua ma túy của một người đàn ông tên Vinh (không rõ lai lịch). Thanh quen người này khi làm nhân viên PR tại một quán bar. Thanh khai nhận đã hưởng lợi 5 triệu đồng từ việc bán ma túy cho người đàn ông này.