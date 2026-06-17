Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 70 triệu đồng đến tài khoản của Trần Thị Thủy

Nhận được thông tin báo cáo từ người dân, Công an xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) lập tức vào cuộc xử lý.

Ngày 14/6/2026, Công an xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận thông tin trình báo của chị Trần Thị Thủy, trú tại Tổ dân phố 1, xã Hoàn Lão, về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được số tiền 70 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Không biết nguồn gốc khoản tiền này từ đâu, chị Thủy đã chủ động đến cơ quan Công an để trình báo, đồng thời đề nghị hỗ trợ xác minh nhằm tránh những rủi ro, tranh chấp có thể phát sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàn Lão đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát thông tin giao dịch và liên hệ với các đơn vị, cá nhân liên quan để làm rõ nguồn gốc số tiền. Quá trình xác minh được thực hiện nhanh chóng, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi của các bên liên quan.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chủ nhân của số tiền 70 triệu đồng là chị Huỳnh Hải Trúc, trú tại phường Đồng Hới. Do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, chị Trúc đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của chị Trần Thị Thủy.

Sau khi làm rõ vụ việc, Công an xã Hoàn Lão đã hướng dẫn các bên hoàn thiện những thủ tục cần thiết theo quy định. Đồng thời, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để việc trao trả tài sản được thực hiện nhanh chóng, minh bạch và đúng pháp luật.

Công an xã Hoàn Lão hỗ trợ công dân nhận lại số tiền 70 triệu đồng chuyển nhầm và công dân đã hỗ trợ nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Sau khi được lực lượng Công an hỗ trợ, chị Huỳnh Hải Trúc đã đến trụ sở Công an xã Hoàn Lão để làm việc và nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm. Toàn bộ quá trình đối chiếu, xác nhận và trao trả tài sản được thực hiện công khai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Nhận lại số tiền có giá trị lớn đối với gia đình, chị Huỳnh Hải Trúc không giấu được sự xúc động. Chị gửi lời cảm ơn chân thành tới Công an xã Hoàn Lão vì sự tận tâm, trách nhiệm trong quá trình hỗ trợ giải quyết vụ việc, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với chị Trần Thị Thủy vì sự trung thực và thiện chí khi chủ động trình báo, phối hợp để trả lại tài sản cho người bị chuyển nhầm.

Thư cảm ơn của chị Huỳnh Hải Trúc

Việc kịp thời hỗ trợ người dân xử lý những trường hợp chuyển khoản nhầm không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân mà còn thể hiện rõ vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong công tác phục vụ Nhân dân, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn.

Vụ việc cũng là một câu chuyện đẹp về tinh thần trung thực và trách nhiệm trong xã hội. Trong bối cảnh các giao dịch ngân hàng điện tử ngày càng phổ biến, những trường hợp chuyển nhầm tiền không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, việc người nhận tiền chủ động trình báo cơ quan chức năng, phối hợp xác minh và hoàn trả tài sản đã góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin trong cộng đồng.

(Theo Công an tỉnh Quảng Trị)