Tất cả người dân có lương hưu chú ý thay đổi quan trọng ở kỳ lương tháng 7

Từ ngày 1/7, lương hưu, trợ cấp sẽ chính thức tăng 8%, vậy lịch chi trả thế nào?

Một tin vui đối với hàng triệu người lao động đã nghỉ hưu và người diện chính sách khi bước sang tháng 7, mức thu nhập hằng tháng sẽ chính thức được nâng lên. Cùng với việc cập nhật mức hưởng mới, cơ quan chức năng cũng đã lên phương án chi trả cụ thể để người dân chủ động thời gian đón nhận niềm vui này.

Ngân sách chi thêm hơn 10.000 tỷ đồng để nâng cao thu nhập cho 3,4 triệu người

Bắt đầu từ ngày 1/7, Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cùng trợ cấp hằng tháng sẽ chính thức đi vào đời sống. Theo văn bản này, mức chi trả của tháng 7 sẽ được tính toán tăng thêm 8% dựa trên số tiền người dân đang nhận của tháng 6/2026. Sau đợt điều chỉnh này, mức hưởng mới sẽ trở thành nền tảng để tính toán cho các đợt điều chỉnh tiếp theo về sau.

Ước tính, chính sách an sinh xã hội đầy nhân văn này sẽ mang lại nguồn lợi trực tiếp cho khoảng 3,4 triệu người trên phạm vi cả nước. Để thực hiện việc tăng 8% này, tổng nguồn kinh phí phát sinh từ Quỹ BHXH và Ngân sách Nhà nước dự kiến sẽ tăng khoảng 10.773 tỷ đồng so với năm 2025.

Bên cạnh số tiền được tăng thêm, thời gian dòng tiền đổ về tài khoản cũng là điều được người dân mong ngóng từng ngày. Hiện nay, thời gian chuyển khoản tại các tỉnh thành được chia thành hai nhóm chính:

Thông thường, quy định chung của BHXH Việt Nam yêu cầu việc chuyển khoản phải hoàn tất trước ngày 5 hằng tháng. Tuy nhiên, do ngày 5/7 trùng vào ngày Chủ nhật nên thời gian nhận tiền thực tế có thể dịch chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Khung thời gian chi trả tiền mặt thông qua hệ thống bưu điện

Đối với những công dân vẫn duy trì thói quen nhận lương hưu và trợ cấp bằng tiền mặt, ngành BHXH cùng tổng công ty bưu điện đã thiết lập một lộ trình phát tiền chặt chẽ theo hai bước:

Nhằm bảo đảm quyền lợi và giúp dòng tiền đến tay người dân thuận lợi nhất, cơ quan BHXH đưa ra khuyến cáo người hưởng nên kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân chính xác, nhất là dữ liệu về căn cước công dân. Riêng các trường hợp tuổi cao sức yếu hoặc có lý do bất khả kháng không thể đi nhận trực tiếp, người dân hoàn toàn có thể làm thủ tục ủy quyền cho người thân theo đúng quy định của pháp luật.