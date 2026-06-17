Công an Hà Nội thông báo nóng tới tất cả người tham gia giao thông từ sáng nay

Trong thời gian tạm cấm và hạn chế phương tiện, Công an TP yêu cầu, tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành.

Công an thành phố Hà Nội tối 16/6/2026 đã ra thông báo phân luồng, hạn chế phương tiện tại nhiều tuyến đường trong 2 ngày 17 và 18/6 để phục vụ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm.

Thời gian và các tuyến đường cấm

Theo đó, trong các khung giờ từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, từ 13 giờ đến 14 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 18 giờ, lực lượng chức năng tạm cấm xe ô-tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô-tô chở khách từ 16 chỗ ngồi trở lên lưu thông trên một số tuyến đường.

Các phương tiện khác sẽ bị hạn chế lưu thông tại các tuyến Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Trong thời gian tạm cấm và hạn chế phương tiện, Công an TP yêu cầu, tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng. Người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian cấm đường

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: Cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - Quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... và ngược lại hoặc các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) di chuyển theo tuyến: Cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La... và ngược lại.

Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long: Đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, chấp hành theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 của UBND thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.