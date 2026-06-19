Ra quyết định khởi tố thợ ốp gỗ Lê Xuân Khang SN 1975

Lê Xuân Khang có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của Nhà nước để trục lợi.

Qua công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự các dự án trọng điểm của Tỉnh, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tại Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (hạng mục sân vận động trung tâm, nhà thi đấu đa năng tại Khối Khòn Pát, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn)đã có Thông báo thu hồi đất đợt 1 ngày 19/5/2025.

Nhưng sau đó trong tháng 6/2025 nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã ký hợp đồng, thỏa thuận với Lê Xuân Khang (sinh năm: 1975; HKTT số 7/726 Bà Triệu, phường Đông Kinh; chủ hộ kinh doanh Lê Xuân Khang, MST: 4900239937) đã bàn bạcđể thi công ốp gỗ công nghiệp lên tường, trần và sàn nhà.

Theo thỏa thuận, Lê Xuân Khang tự bỏ tiền mua vật liệu và thuê thợ thi công trọn gói cho các hộ dân; các hộ dân chưa phải thanh toán ngay mà đợi sau này khi được Nhà nước trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sẽ thanh toán trả cho Lê Xuân Khang.

Đây là phương thức giao dịch có nhiều dấu hiệu bất thường bởi việc một cá nhân bỏ kinh phí lớn để thi công ốp gỗ cho nhiều hộ dân trong khu vực đã có chủ trương thu hồi đất nhưng lại cho các hộ dân nợ tiền, chỉ phải thanh toán sau khi các hộ dân nhận tiền đền bù, có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường nhằm thu lợi bất chính từ ngân sách Nhà nước.

Trường hợp vụ việc không được phát hiện, xử lý thì Nhà nước sẽ phải trả số tiền bồi thường đối với giá trị phần ốp gỗ công nghiệpkhoảng trên 8 tỷ đồng.

Ảnh: Hiện trạng nhà dân ốp gỗ công nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Công an tỉnh về việc chủ động phát hiện, phòng ngừa xử lý từ sớm, từ xa, không để xảy ra thiệt hại, chiếm đoạt, đồng thời khẩn trương xác minh, làm rõ các dấu hiệu nghi vấn, xử lý nghiêm hành vi trục lợi, lợi dụng bồi thường giải phóng mặt bằng để vi phạm pháp luật, gây bức xúc, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lực lượng An ninh kinh tế đã phối hợp với các đơn vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thu thập, xác minh củng cố tài liệu chứng cứ, làm rõ các dấu hiệu vi phạm. Đến ngày 17/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Khang; hiện vụ việc đang được Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, xác minh mở rộng, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tạiKhoản 2, Điều 105, Luật Đất đai năm 2024, việc các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn thi công ốp gỗ tường, trần, sàn nhà sau thời điểm cóThông báo thu hồi đất thuộc trường hợpkhông được bồi thường, tài sản được tạo lập sau thời điểm có thông báo thu hồi đất sẽ không được xem xét bồi thường theo quy định. Mọi hành vi gian dối trong kê khai, xác định hiện trạng tài sản để hưởng chế độ bồi thường trái quy định sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.