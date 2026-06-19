Tài xế dương tính ma túy lái taxi húc bay xe tải xuống vệ đường

Tài xế taxi dương tính với ma túy, không chú ý quan sát, không giảm tốc độ tông đuôi xe tải, khiến cả hai xe lao xuống mương nước ven đường.

Chiều 19/6, Chỉ huy Đội CSGT số 5 - Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, xử lý vụ xe taxi tông xe tải , khiến cả hai xe lao xuống vệ đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào 12h34 cùng ngày, tại km 35+300 tỉnh lộ 396 ngã tư giao cắt với km 2+450 đường tỉnh 392C thuộc địa phận thôn Chỉ Trung, xã Bắc Thanh Miện, Hải Phòng.

Thời điểm trên, xe taxi BKS 99E-006.60 do Nguyễn Thành Vinh (SN 2000, ở phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) cầm lái chạy trên đường tỉnh 396 theo hướng tỉnh Hưng Yên đi xã Bắc Thanh Miện. Trên xe còn có chị Lương Thị Hồng Ngọc (SN 2006, ở xã Thượng Ấm, Tuyên Quang).

Khi đi qua ngã tư khoảng 50m, xe taxi tông vào phía sau ô tô tải BKS 34C-158.52 do anh Bùi Văn Nghiêm (SN 1990, ở xã Tân An, TP Hải Phòng) cầm lái, chạy cùng chiều phía trước. Trên xe tải có ông Trương Văn Mừng (SN 1963, ở xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng) ngồi ở ghế phụ.

Sau cú tông mạnh, cả hai xe lao xuống mương thoát nước bên đường.

Sau cú tông mạnh, cả hai xe lao xuống mương thoát nước bên đường, làm 4 người bị xây xát nhẹ. Ô tô tải bị hư hỏng thiệt hại khoảng 70 triệu đồng, xe taxi bị hư hỏng thiệt hại khoảng 120 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân do lái xe taxi BKS 99E-006.60 không chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đến đường giao nhau gây tai nạn. Ngoài ra, tài xế Nguyễn Thành Vinh còn dương tính với ma tuý Amphetamine, không vi phạm nồng độ cồn. Tài xế ô tô tải không vi phạm nồng độ cồn, không dương tính với ma túy.

Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc.