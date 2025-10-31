Người phụ nữ mang theo 1 mảnh giấy đến ngân hàng BIDV để chuyển khoản 100 triệu đồng: Công an đến tận nơi, yêu cầu hủy giao dịch

Ngày 30/10 vừa qua, Công an xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An cho biết đã kịp thời ngăn chặn người dân chuyển hàng trăm triệu đồng cho đối tượng giả danh Công an.

Chị Y tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Trước đó, chị N.T.Y (trú tại xã Quỳnh Tam, Nghệ An) thường xuyên nhận được các cuộc gọi của người lạ tự xưng là Đại tá Công an thành phố Hà Nội. Người nay thông báo về việc chị Y có liên quan đến một vụ án ma túy và rửa tiền với tổng số tiền lên đến 600 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng dàn dựng bối cảnh cơ quan điều tra đang làm việc rồi gọi điện thoại video cho nạn nhân nhằm đe dọa tinh thần.

Từ đây, chúng yêu cầu nạn nhân phải chuyển số tiền là 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp (tự xưng là số tài khoản của Viện Kiểm sát) để chứng minh tài sản hợp pháp và giữ kín thông tin, nếu không sẽ bị bắt. Do bị đe dọa và thao túng tâm lý, chị Y đã chuẩn bị số tiền trên và đến ngân hàng BIDV để chuyển tiền theo yêu cầu.

Số tài khoản ngân hàng mà đối tượng lừa đảo cung cấp. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Sau khi nắm được thông tin, Công an xã Quỳnh Tâm đã kịp thời có mặt tại Ngân hàng BIDV làm việc với chị Y. Tại đây, cán bộ công an trấn an tinh thần, giải thích, làm rõ bản chất vụ việc và khẳng định đây là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản; kịp thời ngăn chặn được việc chị Y chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Thông qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác với các chiêu trò mạo danh cán bộ Công an, cán bộ ngân hàng, cán bộ thuế… Không chuyển tiền cho bất kì người nào không rõ lai lịch. Khi phát hiện cuộc gọi lạ, có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần tỉnh táo trước mọi yêu cầu của các đối tượng và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được giải quyết.

Vào ngày 21/10 vừa qua, Bộ Công an đã phát đi cảnh báo khẩn về chiêu trò lừa đảo đang lan rộng trên mạng xã hội, khi các đối tượng giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát… gọi video để “làm việc” với người dân. Khi nhận được cuộc gọi video có hình ảnh giả mạo cán bộ Công an, kèm nội dung dàn dựng như “bắt cóc người thân” hay “liên quan đến vụ án”, nhiều người rơi vào hoảng loạn. Đánh trúng tâm lý đó, chúng sẽ ra yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng để “phục vụ điều tra”.

Bộ Công an nhấn mạnh, khẳng định rõ ràng: “Cơ quan Công an không gọi video call để làm việc với người dân qua điện thoại”.

Đồng thời, không yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mã OTP hay thông tin ngân hàng qua điện thoại hoặc mạng xã hội dưới bất kỳ hình thức nào.

Vì vậy, người dân tuyệt đối không tin bất kỳ ai tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát… yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP qua điện thoại. Khi nhận được cuộc gọi khả nghi, người dân cần bình tĩnh, chấm dứt liên lạc ngay và đến Công an xã, phường gần nhất để được hướng dẫn, xác minh thông tin.

Thông điệp được Bộ Công an gửi đến người dân là: “Cảnh giác – Bình tĩnh – Không chuyển tiền – Không cung cấp thông tin cá nhân” cho bất kỳ người nào mà mình không quen biết, nhằm chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao đang ngày càng gia tăng.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Nghệ An ﻿